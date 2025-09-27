Le chemin dédié au résistant français qui a sauvé Londres pendant la 2e Guerre mondiale est terminé. Une randonnée est organisée dimanche entre La Brévine et le Vieux-Châteleu. Elle se termine par la projection d’un film retraçant le parcours de Michel Hollard.
L’itinéraire clandestin en mémoire de Michel Hollard est terminé. Inauguré en 2022, il relie Louadey, en France, à La Brévine en passant par le Mont Châteleu. Deux randonnées sont organisées dimanche pour redécouvrir le parcours que le résistant français a emprunté 98 fois lors de la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1944. L’homme, qui a fondé le réseau de résistance AGIR, franchissait la frontière, le plus souvent à la hauteur de La Brévine, pour transmettre des informations capitales à l’ambassade britannique à Berne. Michel Hollard est connu pour avoir sauvé Londres. Magalie Delisle, conseillère communale à La Brévine, explique qu’avec ses alliés, il a découvert des bases de lancements de missiles que les Allemands voulaient utiliser pour détruire la capitale britannique. Le résistant empruntait ce parcours par tous les temps.
Magalie Delisle : « En hiver, il marchait sur les fils de fer barbelés pour ne pas laisser de traces dans la neige. »
Le chemin relie Louadey à La Brévine, soit une distance de 6,8 km. A chaque départ du sentier, des panneaux d’accueil offrent un résumé général de l’histoire de Michel Hollard. Le long du chemin, douze panneaux illustrés permettent de s’immerger dans l’aventure du résistant. Au point culminant du sentier, une stèle en hommage aux Passeurs du Val de Morteau a été édifiée, en partenariat avec le Souvenir français. Un bon nombre d’entre eux ont été « débusqués et fusillés par les Allemands ». Michel Hollard a été capturé et torturé, mais il n’a jamais parlé.
« Il n’a jamais lâché un seul mot »
Deux départs sont prévus dimanche pour les visites guidées sur les traces de Michel Hollard : à 9h30 à Louadey et à 10h devant le collège de La Brévine. Un film sur le résistant est projeté à 15h à la salle de l’Hôtel-de-Ville en présence de la petite-fille de Michel Hollard. Le film est également projeté ce samedi à 20h à Morteau.
Le sentier est le fruit d’une collaboration franco-suisse entre la Communauté de communes du Val de Morteau, la commune de La Brévine, l'association Vallée de La Brévine et l’Association Arc jurassien. /sma