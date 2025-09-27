Deux départs sont prévus dimanche pour les visites guidées sur les traces de Michel Hollard : à 9h30 à Louadey et à 10h devant le collège de La Brévine. Un film sur le résistant est projeté à 15h à la salle de l’Hôtel-de-Ville en présence de la petite-fille de Michel Hollard. Le film est également projeté ce samedi à 20h à Morteau.

Le sentier est le fruit d’une collaboration franco-suisse entre la Communauté de communes du Val de Morteau, la commune de La Brévine, l'association Vallée de La Brévine et l’Association Arc jurassien. /sma