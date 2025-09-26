Une association pour un projet quatre saisons aux Bugnenets-Savagnières

Le réchauffement climatique pousse les acteurs locaux à imaginer d'autres attractions que les pistes de ski dans la station. 

Les Bugnenets-Savagnières quand la neige est là...  Les Bugnenets-Savagnières quand la neige est là... 

Monter un projet quatre saisons dans la station de ski des Bugnenets Savagnières : c’est l’objectif d’un groupe de réflexion à l’œuvre depuis quelques mois. La société d’exploitation des remontées mécaniques est à l’origine de cette démarche motivée par le réchauffement climatique. Parmi les mesures envisagées, on note l’enneigement artificiel, un bike-park ou kart-park et l’aménagement d’une piste de ski synthétique. C’est ce que communique ce vendredi cette association « Avenir Savagnières-Bugnenets ». /comm-vco 


 

