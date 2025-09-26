« Le monde en cause » : Donald Trump au secours de l’Argentine

Donald Trump vient au secours de son allié ultralibéral Javier Milei. Le président de l’Argentine est fragilisé depuis quelques semaines par des turbulences financières. Il a subi un revers électoral qui a rendu les marchés financiers inquiets sur la poursuite de son programme d’austérité. Les États-Unis se sont dits prêts à racheter des titres de dette argentine et à faciliter l’accès au dollar. Un accord à 20 milliards de dollars a été évoqué. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

