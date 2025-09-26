Ça chine déjà fort au Landeron

Un chineur sachant chiner, chine au Landeron. La brocante de la bourgade médiévale, se déroule ...
Un chineur sachant chiner, chine au Landeron. La brocante de la bourgade médiévale, se déroule depuis ce vendredi et jusqu’à dimanche. Cette foire aux antiquités en plein air existe depuis plus de 50 ans.

Ça chine déjà fort au Landeron. La brocante de la bourgade médiévale se tient depuis vendredi et jusqu’à dimanche. Cette foire aux antiquités en plein air, qui existe depuis plus d’un demi-siècle, réunit près de 100'000 personnes venues de tout le pays et d’ailleurs en trois jours. Dans les allées, au milieu des objets anciens, le suisse allemand dominait ce vendredi matin. 

Patrick Di Leonardo, membre du comité d’organisation explique : « On a une très bonne réputation en Suisse alémanique. Ils aiment la région, ils aiment le site. » De plus, l’Association de la vieille ville du Landeron va tisser des liens avec celle de la vieille ville de Locarno. Les tessinois sont les invités de cette édition.

Patrick Di Leonardo : « Ce sera peut-être l’occasion de tisser des liens avec le Tessin. »

Ecouter le son

Ce qui impressionne également, c’est la multitude et la variété d’objets. Montres, tableaux, bijoux, décorations, meubles… Sur plus de 10'000 mètres carrés, la brocante regorge de curiosités et de raretés. Parmi elles, les jouets anciens d’Yves Notter. Ce passionné tient un stand avec quelques pièces uniques. Son préféré : une Porsche 356, petite voiture de police. « C’est d’une rareté absolue. Ce que j’aime, c’est le jouet en tôle, la qualité. La boîte est magnifique, je la prendrais. »

Yves Notter : « En neuchâtelois, on dit schneucker. »

Ecouter le son

Les exposants seront présents jusqu’à dimanche au Landeron. Le comité d’organisation redistribuera le bénéfice sous forme de dons à des projets et aux sociétés locales. L’entrée est gratuite. /yca


