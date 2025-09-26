Ça chine déjà fort au Landeron. La brocante de la bourgade médiévale se tient depuis vendredi et jusqu’à dimanche. Cette foire aux antiquités en plein air, qui existe depuis plus d’un demi-siècle, réunit près de 100'000 personnes venues de tout le pays et d’ailleurs en trois jours. Dans les allées, au milieu des objets anciens, le suisse allemand dominait ce vendredi matin.

Patrick Di Leonardo, membre du comité d’organisation explique : « On a une très bonne réputation en Suisse alémanique. Ils aiment la région, ils aiment le site. » De plus, l’Association de la vieille ville du Landeron va tisser des liens avec celle de la vieille ville de Locarno. Les tessinois sont les invités de cette édition.

