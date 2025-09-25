Nouvelles fermetures nocturnes sur l’A5 entre Grandson et Vaumarcus

Le tronçon de l’A5 est déjà fermé depuis mardi et jusqu’à vendredi, mais de nouvelles coupures ...
Le tronçon de l’A5 est déjà fermé depuis mardi et jusqu’à vendredi, mais de nouvelles coupures de nuit sont prévues du 29 au 3 octobre 2025.

La fermeture durera du 29 au 3 octobre. (Photo d'illustration). La fermeture durera du 29 au 3 octobre. (Photo d'illustration).

Déjà fermé cette semaine de 22h à 5h entre mardi et vendredi matin, le tronçon de l’A5 entre Grandson et Vaumarcus restera encore inaccessible quelques nuits supplémentaires, du 29 au 3 octobre 2025. L’Office fédéral des routes annonce devoir réaliser de nouveaux contrôles de la luminosité dans les tunnels.

L’autoroute sera fermée de lundi à mercredi en direction de Bienne et de mercredi à vendredi en direction de Lausanne, le tout entre 22h et 5h du matin. Des déviations seront mises en place par le réseau secondaire. /comm-ero


