Nouvelles fermetures nocturnes sur l’A5 entre Grandson et Vaumarcus

Déjà fermé cette semaine de 22h à 5h entre mardi et vendredi matin, le tronçon de l’A5 entre Grandson et Vaumarcus restera encore inaccessible quelques nuits supplémentaires, du 29 au 3 octobre 2025. L’Office fédéral des routes annonce devoir réaliser de nouveaux contrôles de la luminosité dans les tunnels.

L’autoroute sera fermée de lundi à mercredi en direction de Bienne et de mercredi à vendredi en direction de Lausanne, le tout entre 22h et 5h du matin. Des déviations seront mises en place par le réseau secondaire. /comm-ero