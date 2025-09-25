Les tunnels sous Neuchâtel fermés

Grosses perturbations sur la route aux alentours de Neuchâtel ce jeudi en fin de journée. Un accident s’est produit vers 18h dans les tunnels de l’autoroute A5 sous la ville en direction de Lausanne. Le tronçon est actuellement fermé et la sortie est forcée à La Maladière. Le trafic est ainsi dévié par le centre-ville de Neuchâtel, qui est lui aussi perturbé en raison des préparatifs pour la Fête des vendanges. /lgn