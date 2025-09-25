Centenaire, le pont des Eroges s’est effacé du paysage durant la nuit

Construit en 1907, le vieux viaduc ferroviaire surplombant la route cantonale reliant Le Locle ...
Centenaire, le pont des Eroges s’est effacé du paysage durant la nuit

Construit en 1907, le vieux viaduc ferroviaire surplombant la route cantonale reliant Le Locle et le Col-des-Roches a été démonté en trois nuits. Notre reportage.

Démontage du pont ferroviaire plus que centenaire des Eroges, au Locle (Photo : CFF). Démontage du pont ferroviaire plus que centenaire des Eroges, au Locle (Photo : CFF).

Trois nuits. C’est le temps qu’il a fallu pour démonter le pont ferroviaire centenaire des Eroges, qui surplombait la route cantonale reliant Le Locle et le Col-des-Roches. Un ouvrage dont le remplacement a été anticipé, afin de permettre l’évacuation par le rail de la roche creusée pour le tunnel de contournement routier de la Mère-Commune. La troisième et dernière partie de ce vieux viaduc d’environ 200 tonnes, assemblé à l’époque grâce à 50'000 rivets, a été démontée mercredi soir. Le métal sera recyclé. Quant au nouveau pont ferroviaire, il a été mis en service le 8 septembre dernier. « Le vieux pont a été construit en 1907. Il avait été renforcé, mais il arrivait clairement à la fin de sa durée de vie, il présentait plusieurs défauts structurels. Le dernier train y est passé vendredi 5 septembre vers 21h40 », explique Loïc Chopard, chef de projet pour les CFF.

Loïc Chopard : « On a pu voir une certaine surprise sur le visage du mécanicien qui a passé à l’ouverture du nouveau pont. »

Ecouter le son

Nous avons assisté au démontage du dernier tronçon encore en place du pont des Eroges, mercredi soir peu après 22 heures. En cinq minutes, le grutier avait réussi à « parquer » 70 tonnes de métal à terre. /vco

Notre reportage

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Casino-Grange Delux : une saison qui bouscule

Casino-Grange Delux : une saison qui bouscule

Région    Actualisé le 25.09.2025 - 15:15

Le combat gagné de Fabio Esposito

Le combat gagné de Fabio Esposito

Région    Actualisé le 25.09.2025 - 15:03

Neuchâtel remanie ses services communaux pour faire face aux grands chantiers

Neuchâtel remanie ses services communaux pour faire face aux grands chantiers

Région    Actualisé le 25.09.2025 - 10:31

Nouvelles fermetures nocturnes sur l’A5 entre Grandson et Vaumarcus

Nouvelles fermetures nocturnes sur l’A5 entre Grandson et Vaumarcus

Région    Actualisé le 25.09.2025 - 10:12

Articles les plus lus

Le Locle soutient Gaza et s’inquiète pour son hôtellerie

Le Locle soutient Gaza et s’inquiète pour son hôtellerie

Région    Actualisé le 25.09.2025 - 06:34

Nouvelles fermetures nocturnes sur l’A5 entre Grandson et Vaumarcus

Nouvelles fermetures nocturnes sur l’A5 entre Grandson et Vaumarcus

Région    Actualisé le 25.09.2025 - 10:12

Neuchâtel remanie ses services communaux pour faire face aux grands chantiers

Neuchâtel remanie ses services communaux pour faire face aux grands chantiers

Région    Actualisé le 25.09.2025 - 10:31

Le combat gagné de Fabio Esposito

Le combat gagné de Fabio Esposito

Région    Actualisé le 25.09.2025 - 15:03