Centenaire, le pont des Eroges s’est effacé du paysage durant la nuit

Trois nuits. C’est le temps qu’il a fallu pour démonter le pont ferroviaire centenaire des Eroges, qui surplombait la route cantonale reliant Le Locle et le Col-des-Roches. Un ouvrage dont le remplacement a été anticipé, afin de permettre l’évacuation par le rail de la roche creusée pour le tunnel de contournement routier de la Mère-Commune. La troisième et dernière partie de ce vieux viaduc d’environ 200 tonnes, assemblé à l’époque grâce à 50'000 rivets, a été démontée mercredi soir. Le métal sera recyclé. Quant au nouveau pont ferroviaire, il a été mis en service le 8 septembre dernier. « Le vieux pont a été construit en 1907. Il avait été renforcé, mais il arrivait clairement à la fin de sa durée de vie, il présentait plusieurs défauts structurels. Le dernier train y est passé vendredi 5 septembre vers 21h40 », explique Loïc Chopard, chef de projet pour les CFF.