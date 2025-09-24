Le MTTA au chevet de l’écosystème horloger de l’arc jurassien

« On se fédère pour conserver les savoir-faire », c’est ainsi que Mattieu Aubert, chef du Service de l’économie du canton de Neuchâtel, a rappelé la mise en route du MTTA, la semaine dernière à l’inauguration du Technical Watchmaker Show à La Chaux-de-Fonds. Un secteur horloger entre héritage et innovation, c’est le savant équilibre qu’envisage de façonner le centre de compétence Les Métiers du Temps-Time Arts. Le MTTA verra le jour physiquement en 2028 au Locle dans le bâtiment bientôt rénové « HDV7 » situé à la Rue de l’Hôtel-de-Ville 7. Le projet, piloté par sa maison mère Microcity, a pris la forme d’une SA en fin d’année 2024. « Nous avons créé cette SA, afin de remplir les critères d’éligibilité à un subventionnement du Département fédéral de l’économie, la formation et la recherche », détaille Isabelle Veillard, directrice opérationnelle du projet MTTA. Début 2025, le projet obtient la subvention fédérale d’une hauteur de 1,6 million de francs sur quatre ans (2025-2028). « Cette subvention représente environ 50% de notre financement », ajoute la directrice. L’autre moitié est assurée par des contributions cantonales via Microcity, la cotisation des entreprises adhérentes et les revenus de la gestion de projets.





L’innovation et la collaboration : clés de la santé de la branche

« Ce centre aura un impact sur l’ensemble de l’industrie horlogère », estime Isabelle Veillard. Ces principaux objectifs visent à favoriser la collaboration entre les acteurs du secteur horloger, à stimuler l’innovation et à assurer la transmission des savoir-faire à la relève. La mise en commun fait partie des points faibles de l’industrie horlogère de l’arc jurassien, selon la directrice opérationnelle du MTTA. « Il manque ce territoire neutre de rencontre entre les acteurs du secteur. Nous pouvons le mettre à disposition », ajoute-t-elle.