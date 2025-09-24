Le Corso fleuri de la Fête des Vendanges évolue

Le Corso fleuri de la Fête des Vendanges se métamorphose. Le défilé de chars, qui se tiendra ce dimanche 28 septembre à 15h, sera cette année présenté en trois tableaux. Chacun de ces tableaux saura captiver l’attention des spectateurs et racontera une histoire, mêlant mythes et imagination, selon les organisateurs. « L’idée, c’est de rendre le cortège de Corso plus passionnant et de mieux le comprendre », souligne Yvan Flühmann, président de la commission d’organisation du Corso fleuri et ses animations.

Au total, 14 chars défileront lors du cortège. Parmi eux, deux chars de 24 mètres pourront être admirés par le public. « De manière générale, ils sont tous plus grands cette année », précise Yvan Flühmann. Il ajoute qu’environ 1'000 élèves neuchâtelois seront conviés à l’évènement et piqueront un demi-million de fleurs « nécessaires à ce spectacle haut en couleur ». Les organisateurs ont pu compter cette année sur les précieux croquis de John Howe, illustrateur canadien réputé. « C’est une vraie chance ! », se réjouit le patron du Corso fleuri.

Des portes ouvertes du chantier des chars sont organisées ce mercredi 24 septembre dès 18h au port du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Petite restauration et animation musicale seront au programme.

À noter que l'entrée (place debout) est gratuite pour les moins de 12 ans. Le bracelet cashless d'une valeur de 10 francs acheté à l'entrée de la manifestation donne droit à une place debout ainsi qu'à la gratuité des transports publics. Toute personne n'ayant pas de bracelet de soutien devra payer 10 francs la place debout et 25 francs la place assise. Plus d'informations sur le site de la Fête des Vendanges. /comm-pch-ero