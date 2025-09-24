« Faites-nous rire » : Nathalie Devantay débouche la fête

À la Fête des Vendanges, il n’y a pas que les stands et les chars fleuris : il y a aussi des personnages hauts en couleur qui font l’âme de l’événement. A quelques jours de la 98e édition, Nathalie Devantay a donné vie à « Rincette », une figure de bistrot attachante, à la voix abîmée et aux anecdotes délicieusement absurdes.

Rincette, c’est la copine de Guggen qui transforme chaque souvenir en sketch, qui confond visites culturelles et tournées des bistrots, et qui résume l’esprit de la fête en une maxime : « si tu joues fort, t’es juste ». Plus qu’un personnage, c’est un miroir tendre et exagéré de cette Suisse romande populaire qui aime rire d’elle-même, dans un mélange d’autodérision et de terroir à l’approche d’un rendez-vous incontournable où musique et excès se côtoient joyeusement.

Rincette aurait sans doute dit : « Tcheu, ça c’est de la fête ! »

