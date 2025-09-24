APERTUS a le mérite d’exister et d’amener un savoir-faire

Pour le reste, Stéphane Fallet, spécialiste neuchâtelois dans le domaine de l'intelligence ...
Pour le reste, Stéphane Fallet, spécialiste neuchâtelois dans le domaine de l’intelligence artificielle, estime que les résultats ne donnent pas satisfaction et que le système coûte très cher.

Un bon exercice académique. C’est comme cela que le Neuchâtelois Stéphane Fallet, spécialiste dans le domaine de l’intelligence artificielle, voit APERTUS. La Suisse a lancé début septembre son propre modèle d’intelligence artificielle. Ce nouvel outil est porté par les Écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich. Il n’en est qu’à ses prémisses, mais se veut, à terme, l’équivalent de CHAT GPT. L’éthique en plus. Depuis son lancement, APERTUS a déjà fait l’objet de passablement de reproches, parfois sévères, comme son manque de fiabilité. Un constat que partage Stéphane Fallet, président de l’Association AI Swiss dont le but est de sensibiliser le public à l’importance de l’IA et à son potentiel et fondateur de Rapid Rise, qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Il a expliqué mercredi dans La Matinale « que les résultats d’APERTUS ne sont pas forcément au rendez-vous. On est au début. Mais au moins ils ont essayé de faire les démarches de manière la plus transparente possible. Et je pense qu’au niveau du savoir-faire qui en est ressorti, c’est un avantage pour les étudiants. » Actuellement, relève l’expert, les résultats ne donnent pas satisfaction, même s’il admet que le système est amené à évoluer. Il pointe en revanche son coût. « Si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, ce sera peut-être juste un bon exercice académique sans réelle valeur ajoutée sur le terrain. »

APERTUS n’a pas le monopole de la transparence

Stéphane Fallet relève qu’APERTUS ne pourra jamais rivaliser avec des chatbots tel que ChatGPT. Les millions nécessaires pour y parvenir « saigneraient nos hautes écoles. » Le modèle suisse pourrait, selon le spécialiste, être utilisé par des entreprises. Mais il existe d’autres modèles open source « donc vraiment gratuit à disposition et qui ont aussi toute la transparence. APERTUS n’a pas le monopole là-dessus, de loin pas. » Ces modèles ont l’avantage d’être moins chers et plus performants. « Je ne vois actuellement pas l’utilité dans le monde de l’entreprise. » /sma


 

