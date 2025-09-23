Le CSEM nomme Tonio Buonassisi à la tête des énergies renouvelables

Le spécialiste du photovoltaïque, actuellement en poste au MIT, succédera en janvier 2026 à Christophe Ballif au poste de directeur du centre des énergies renouvelables du CSEM.

Le futur directeur du centre des énergies renouvelables du CSEM prendra ses fonctions le 1er janvier 2026. (Photo : CSEM) Le futur directeur du centre des énergies renouvelables du CSEM prendra ses fonctions le 1er janvier 2026. (Photo : CSEM)

Le CSEM annonce la nomination du professeur Tonio Buonassisi à la direction de son centre des énergies renouvelables. Spécialiste mondial du photovoltaïque et professeur au MIT (Massachusetts Institute of Technology), il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

Avec Tonio Buonassisi, pionnier dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour développer de nouveaux matériaux énergétiques, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique entend renforcer son rôle de passerelle entre recherche et industrie.

Il succédera à Christophe Ballif, qui a dirigé la division pendant plus de dix ans et continuera à accompagner le CSEM comme conseiller scientifique. Sous son impulsion, le centre s’est imposé comme un acteur de référence dans l’industrialisation de technologies solaires avancées. /comm-lph


 

