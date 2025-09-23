L'annonce des primes maladie 2026 en direct

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider ...
L'annonce des primes maladie 2026 en direct

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider dévoilent ce mardi dès 15h les primes d’assurance maladie pour 2026.  Retrouvez les chiffres, analyses et réactions nationales sur cette page.

L'OFSP annonce ce mardi les primes maladie pour l'année 2026. L'OFSP annonce ce mardi les primes maladie pour l'année 2026.


 

Actualités suivantes

Un feu qui rend rouge de rage

Un feu qui rend rouge de rage

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 12:26

Le CSEM nomme Tonio Buonassisi à la tête des énergies renouvelables

Le CSEM nomme Tonio Buonassisi à la tête des énergies renouvelables

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 11:00

Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 14:17

Fermetures nocturnes entre Vaumarcus et Grandson

Fermetures nocturnes entre Vaumarcus et Grandson

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:32

Articles les plus lus