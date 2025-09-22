Un nouvel actionnaire pour RJB et Le « Journal du Jura »

Le groupe Gassmann Media cède sa participation dans RJB et le « Journal du Jura ». La société Jura Media SA rejoint BNJ Media Holding au capital des deux marques, avec l’ambition de renforcer leur ancrage régional et d’accélérer leur développement.

Cette réorganisation vise à consolider l’offre médiatique régionale et à garantir la pérennité des deux marques. Jura Media SA, constituée de Pressor SA et de deux institutions de droit public, affiche comme objectif de « soutenir la diversité des médias régionaux ». Avec BNJ, elle ambitionne de renforcer le quotidien jurassien en misant sur une édition papier de qualité et un développement numérique accru.

Les copropriétaires assurent que RJB et le « Journal du Jura » conserveront leur identité, leur ligne éditoriale et leur indépendance. Les rédactions resteront implantées au « Communication Center » de Bienne et à Tavannes, et l’ensemble du personnel maintiendra son emploi.

Cette nouvelle structure est présentée comme une opportunité plutôt qu’une rupture. Les acteurs de la transaction entendent poursuivre une collaboration commerciale et rédactionnelle étroite. Ainsi, le « Journal du Jura » et le « Bieler Tagblatt » continueront à partager certains contenus dans l’intérêt de leurs publics.

Autre enjeu majeur : l’impression du quotidien. Un partenariat a été conclu avec le centre Pressor, à Delémont. Il permettra de maintenir un bouclage tardif, garantissant aux lecteurs une couverture complète des soirées sportives ou politiques. Cette mise en commun des ressources est vue comme « indispensable à la pérennité des médias de proximité et du support imprimé », souligne le communiqué. /comm-mlm