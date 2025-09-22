La fragilité des papillons face à l’imagerie consumériste à Estavayer

Quand l’urgence environnementale est reléguée au second plan. Le Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles met en lumière le travail de Gaël Sapin dans sa nouvelle exposition temporaire intitulée « Combien est encore ? », qui est à voir jusqu’au 31 décembre.

L’artiste, qui a grandi entre Estavayer et Lully, souhaite montrer comment la logique consumériste tend à effacer la fragilité et la disparition de la biodiversité. Les visiteurs pourront ainsi découvrir une dizaine de toiles à l’acrylique arborant des slogans et une cinquantaine de papillons dessinés au fusain et au pastel, disséminés dans la même pièce. L’exposition joue sur la hauteur d’accrochage des œuvres pour donner plus de forces aux slogans, reléguant les insectes aux marges. « La norme d’accrochage des œuvres, qui est en vogue depuis longtemps en Suisse, veut que des images soient installées à 1m48 de haut depuis le sol », explique Maxime Papaux, directeur du Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles. Les toiles en acryliques captent l’attention des visiteurs dès leur entrée dans la pièce, alors qu’il faut davantage de temps pour discerner les insectes.