Évacuation d’un immeuble dimanche soir à Neuchâtel

Évacuation d'un immeuble dimanche soir à Neuchâtel

Un feu s’est déclaré dimanche soir dans un immeuble de la rue du Râteau à Neuchâtel. Trois personnes ont été hospitalisées et plusieurs habitants relogés. Une enquête est en cours.

Les pompiers du SIS Neuchâtel sont intervenus dimanche soir rue du Râteau pour maîtriser un incendie dans un immeuble. (Photo d'illustration.) Les pompiers du SIS Neuchâtel sont intervenus dimanche soir rue du Râteau pour maîtriser un incendie dans un immeuble. (Photo d'illustration.)

Un incendie a mobilisé un important dispositif de secours dimanche soir à Neuchâtel. Le feu s’est déclaré peu avant 22h30 dans un appartement situé au 4, rue du Râteau, selon la Police neuchâteloise et le Ministère public. Les locataires de l’immeuble, ainsi que ceux des bâtiments voisins, ont été évacués par précaution. Trois habitants sinistrés ont dû être relogés par les autorités communales. Les flammes ont causé d’importants dégâts matériels dans l’appartement d’où le sinistre est parti.

Au total, 11 personnes ont été examinées sur place par le service sanitaire. Trois d’entre elles ont été transportées à l’hôpital de RHNe, dont une a ensuite été transférée au CHUV à Lausanne.

Le dispositif a mobilisé 23 pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel avec huit véhicules. Leur intervention a permis de maîtriser rapidement les flammes et de limiter les risques de propagation aux immeubles adjacents. Plusieurs patrouilles de police ont également été déployées pour sécuriser le secteur, qui est resté fermé plusieurs heures.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale afin d’établir les causes exactes et les circonstances de l’incendie. /comm-mlm


 

