La STEP de Neuchâtel complètement opérationnelle en 2027

C’est un projet d’une envergure peu commune pour une ville comme Neuchâtel. La nouvelle station d’épuration, proche de la Maladière, devrait être inaugurée à la fin 2026, ou plus probablement au printemps 2027, une fois que toutes ses composantes seront terminées et opérationnelles. C’est le pronostic de l’ingénieur communal Antoine Benacloche.

Ce chantier devisé à 60 millions de francs a été approuvé par le Conseil général en 2018 et les travaux ont démarré en 2021. Parmi les difficultés inhérentes à ce type de projet, il y a le fait que la STEP ne s’est jamais arrêtée pendant le chantier. « Une station d’épuration fonctionne 24 heures sur 24 et tous les jours de l’année », rappelle Antoine Benacloche, qui souligne que « la grande difficulté du projet », c’est qu’il s’agit de construire « là où il y a déjà une station d’épuration qui doit fonctionner ». Un équilibre délicat, entre respect des normes et réduction des risques, puisqu’une STEP en activité comporte des dangers plus importants qu’un site de construction conventionnel.