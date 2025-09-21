La STEP de Neuchâtel complètement opérationnelle en 2027

Étape par étape, la nouvelle station d’épuration de Neuchâtel se construit, avec les équipements énergétiques qui y sont liés. Certains nouveaux équipements fonctionnent déjà. Mais le ruban devrait être coupé début 2027.

La nouvelle STEP devrait voir le jour en 2027. (Photo : archives). La nouvelle STEP devrait voir le jour en 2027. (Photo : archives).

C’est un projet d’une envergure peu commune pour une ville comme Neuchâtel. La nouvelle station d’épuration, proche de la Maladière, devrait être inaugurée à la fin 2026, ou plus probablement au printemps 2027, une fois que toutes ses composantes seront terminées et opérationnelles. C’est le pronostic de l’ingénieur communal Antoine Benacloche.

Ce chantier devisé à 60 millions de francs a été approuvé par le Conseil général en 2018 et les travaux ont démarré en 2021. Parmi les difficultés inhérentes à ce type de projet, il y a le fait que la STEP ne s’est jamais arrêtée pendant le chantier. « Une station d’épuration fonctionne 24 heures sur 24 et tous les jours de l’année », rappelle Antoine Benacloche, qui souligne que « la grande difficulté du projet », c’est qu’il s’agit de construire « là où il y a déjà une station d’épuration qui doit fonctionner ». Un équilibre délicat, entre respect des normes et réduction des risques, puisqu’une STEP en activité comporte des dangers plus importants qu’un site de construction conventionnel.

Antoine Benacloche, ingénieur cantonal  : « Il y avait parfois cent personnes sur le chantier, avec les risques que comporte une station d’épuration. »

La construction d’un site comme celui-ci fonctionne un peu comme un alignement de dominos  : à terme, le complexe va remplir de nombreuses fonctions différentes et les étapes de construction doivent se succéder dans un ordre précis. Cela signifie aussi que certaines phases du chantier sont déjà achevées. « Les travaux de génie civil liées à la partie épuration de l’eau sont déjà terminés », explique Antoine Benacloche. De nouveaux traitements sont mis en fonction progressivement. Une fois les équipements pleinement opérationnels, il faut savoir qu’il faut encore plusieurs mois pour que les bactéries nécessaires à l’utilisation des eaux usées soient activées.

Antoine Benacloche  : « Il y a de nouveaux équipements qui sont déjà opérationnels sur la STEP. »

En ce qui concerne le calendrier, le traitement des eaux devrait entrer en fonction à l’automne 2026. Le pavillon destiné à accueillir le personnel et les visiteurs sera construit en parallèle. Le projet comporte également un ambitieux volet énergétique, qui doit permettre au complexe d’être plus qu’autosuffisant sur ce plan. Le bâtiment de la pompe à chaleur qui va valoriser les eaux avant leur rejet sera entamé à la fin de l’année et sa mise en service doit intervenir en 2026. La construction de la station photovoltaïque, sorte de gigantesque voile construite au-dessus des bâtiments, doit être lancée en décembre pour se terminer au printemps ou lors de l’été prochain. Enfin, les ouvriers vont finaliser les aménagements extérieurs en plusieurs étapes, la principale au début 2026 et la phase finale à la fin de cette année-là, voire dans les premiers mois de 2027. /jhi


 

