Le FC Communal Sport Le Locle proche de l'exploit

Il s’en est fallu de peu pour le Communal Sport Le Locle. Les footballeurs neuchâtelois se sont inclinés 4-3 face au FC Grand-Saconnex en 16ème de finale de coupe de Suisse ce samedi. À domicile, les loclois n’ont pas à rougir de leurs prestations. Efficace offensivement, c'est sur des erreurs défensives que la formation vaudoise de Promotion League a su faire la différence.

