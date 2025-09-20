Le FC Communal Sport Le Locle proche de l'exploit

La formation neuchâteloise s’est inclinée 4-3 face au FC Grand-Saconnex en 16ème de final de ...
Le FC Communal Sport Le Locle proche de l'exploit

La formation neuchâteloise s’est inclinée 4-3 face au FC Grand-Saconnex en 16ème de final de Coupe de Suisse de football ce samedi. 

Le FC Communal Sport Le Locle n'est pas passé loin de la victoire face au FC Grand-Saconnex en 16ème de finale de Coupe de Suisse de football ce samedi ( photo d'archive). Le FC Communal Sport Le Locle n'est pas passé loin de la victoire face au FC Grand-Saconnex en 16ème de finale de Coupe de Suisse de football ce samedi ( photo d'archive).

Il s’en est fallu de peu pour le Communal Sport Le Locle. Les footballeurs neuchâtelois se sont inclinés 4-3 face au FC Grand-Saconnex en 16ème de finale de coupe de Suisse ce samedi. À domicile, les loclois n’ont pas à rougir de leurs prestations. Efficace offensivement, c'est  sur des erreurs défensives que la formation vaudoise de Promotion League a su faire la différence.

développement suit/Ave 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Laténa « surprise en bien » après ses Poutzdays 2025

Laténa « surprise en bien » après ses Poutzdays 2025

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 16:30

La Bilac fait des vagues au-delà des frontières suisses

La Bilac fait des vagues au-delà des frontières suisses

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 16:15

La Foire du livre au Locle continue de se réinventer

La Foire du livre au Locle continue de se réinventer

Région    Actualisé le 20.09.2025 - 10:40

Les SwissSkills font briller les métiers professionnels à Berne

Les SwissSkills font briller les métiers professionnels à Berne

Région    Actualisé le 19.09.2025 - 18:56

Articles les plus lus