Le FC Communal Sport Le Locle proche de l'exploit

La formation neuchâteloise s’est inclinée 4-3 face au FC Grand-Saconnex en 16ème de final de Coupe de Suisse de football ce samedi.
Il s’en est fallu de peu pour le Communal Sport Le Locle. Les footballeurs neuchâtelois se sont inclinés 4-3 face au FC Grand-Saconnex en 16ème de finale de coupe de Suisse ce samedi. À domicile, les loclois n’ont pas à rougir de leurs prestations. Efficace offensivement, c'est sur des erreurs défensives que la formation vaudoise de Promotion League a su faire la différence.
