La Foire du livre au Locle continue de se réinventer

Le livre (mais pas que !) est à l’honneur au Locle ce week-end. Depuis jeudi, une quinzaine de bouquinistes et de maisons d’édition ont pris leur quartier dans la Mère commune, afin de participer à la 24e édition de la Foire du livre. Plus d’une trentaine d’auteurs suisses et étrangers ont également fait le déplacement pour rencontrer le public et présenter leurs ouvrages.

Pour sa deuxième édition à la tête de l’événement, le nouveau comité a souhaité proposer au public des activités autour du livre. « Le premier projet qu’on s’était fixé, et nous avons réussi, c’est d’avoir des animations le soir », se réjouit le président de la Foire, Mauro Nanini. « Cette année, on a même quelqu’un qui vient donner des leçons de salsa ! »

Au programme, on retrouve en effet des activités variées, comme de l’improvisation théâtrale, des slams ou une chasse au trésor.