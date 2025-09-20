La Foire du livre au Locle continue de se réinventer

La 24e édition de l’événement littéraire se tient depuis jeudi et jusqu’à dimanche dans la ...
La Foire du livre au Locle continue de se réinventer

La 24e édition de l’événement littéraire se tient depuis jeudi et jusqu’à dimanche dans la Mère commune. Le comité en place depuis deux éditions réfléchit constamment à des moyens de toucher de nouveaux publics.

Mauro Nanini, président de la Foire du livre, se réjouit notamment de la venue de Barrigue qui présentera son nouvel ouvrage.

Le livre (mais pas que !) est à l’honneur au Locle ce week-end. Depuis jeudi, une quinzaine de bouquinistes et de maisons d’édition ont pris leur quartier dans la Mère commune, afin de participer à la 24e édition de la Foire du livre. Plus d’une trentaine d’auteurs suisses et étrangers ont également fait le déplacement pour rencontrer le public et présenter leurs ouvrages.

Pour sa deuxième édition à la tête de l’événement, le nouveau comité a souhaité proposer au public des activités autour du livre. « Le premier projet qu’on s’était fixé, et nous avons réussi, c’est d’avoir des animations le soir », se réjouit le président de la Foire, Mauro Nanini. « Cette année, on a même quelqu’un qui vient donner des leçons de salsa ! »

Au programme, on retrouve en effet des activités variées, comme de l’improvisation théâtrale, des slams ou une chasse au trésor.

Mauro Nanini : « Partout où il y a du texte, on aimerait le mettre en avant. »

Ecouter le son

Mais le comité ne compte pas s’arrêter là. « Ce qui nous manque, et cette année malheureusement on est passé un peu à côté, c’est de faire venir les jeunes. » Mauro Manini espère profiter des 25 ans de l’événement l’année prochaine pour mettre sur pied des projets avec les écoles autour du slam.


Bel engouement autour de la lecture

Le président de la Foire du livre se réjouit de constater que la lecture suscite toujours un engouement important dans la population suisse. Certes, ses formes changent, mais la Foire du livre s’y adapte également. Par exemple, le public peut découvrir ce week-end au casino-théâtre les carnets de voyage de l’artiste Marion Bühler sous forme de livre audio. « Il y a également un éditeur à la Foire, i-lire éditions, qui propose des sortes de livres audio et ça depuis un certain moment », précise Mauro Nanini.

« Que ce soit du digital ou du papier, ça m’est égal. Mais lisez ! »

Ecouter le son

Allongé dans un transat, le public peut découvrir les voyages de Marion Bühler en peinture et par l'écoute de ses récits sous forme audio.

Seul bémol pour les organisateurs : si la manifestation a une portée internationale, cela ne se reflète pas dans l’engagement bénévole des habitants de la commune. L’association regrette que les Loclois ne s’investissent que très peu dans l’organisation de la manifestation et espèrent voir cela changer à l’avenir. /cde


 

