La Bilac fait des vagues au-delà des frontières suisses

Ce n’est pas une course comme les autres. Plus longue qu’une régate classique, la Bilac est un savant mélange entre effort soutenu et convivialité, le tout dans le décor unique des lacs et canaux de la région. Si l’événement s’est imposé comme un rendez-vous sportif incontournable en Suisse, il attire désormais des passionnés de la rame, bien au-delà des frontières grâce à une communication accrue et à la réputation d’une ambiance unique.





Une tradition bien ancrée



Depuis 2002, la Bilac n’a quasiment jamais manqué un rendez-vous. «On a dû annuler uniquement la toute première édition à cause de la météo», rappelle Christian Thiel, responsable médias pour la Bilac. La ténacité des organisateurs et un parcours de repli en cas de mauvais temps ont permis au fil des ans et des éditions à la régate de s’installer durablement dans le calendrier. Mais plus que tout, c’est par son esprit que la manifestation semble avant tout séduire. Oubliez la course élitiste, tout comme la simple petite balade du dimanche. La Bilac est un défi où chaque participant rame pour se dépasser mais tout en arborant un large sourire. «Ceux qui viennent chaque année veulent faire mieux que l'année précédente, voire être plus rapides que le collègue du club d'à côté, mais tout le monde le fait vraiment avec le sourire sur le visage, en se faisant plaisir.», insiste encore l’organisateur.