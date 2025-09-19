Entreprises itinérantes de travaux : attention aux escroqueries

Au cours de l’été, plusieurs propriétaires neuchâtelois ont été victimes d’escroqueries menées par des entreprises itinérantes. La police neuchâteloise appelle à la vigilance.
Plusieurs propriétaires neuchâtelois ont dernièrement été la cible d’entreprises itinérantes, informe ce vendredi la police neuchâteloise. Un cas a été déjoué mercredi 10 septembre 2025 dans un village du littoral. Une banque a alerté les forces de l’ordre lorsqu’un client, accompagné d’un individu suspect, a voulu retirer une somme importante. Rapidement sur place, une patrouille a interpellé l’individu. L’enquête a révélé qu’il agissait pour le compte d’une entreprise itinérante et cherchait à soutirer de l’argent à sa victime. Cinq personnes ont finalement été interpellés sur le chantier de la victime. Un montant de 100'000 francs a pu être récupéré. L’affaire est désormais suivie par le commissariat de la Criminalité économique (CRECO).
Selon les forces de l’ordre, ces pseudos-entrepreneurs se présentent aux clients pour offrir leurs services, tels que « le nettoyage de façades, de toitures ou de dalles de jardins, mais aussi des travaux de terrassement, de peinture, de traitements anti-mousses ou encore de goudronnage », puis font ensuite pression sur les victimes pour obtenir des sommes bien plus importantes que celles convenues.
Ces individus peuvent également « se montrer insistants, voire menaçants, notamment envers les personnes âgées », alerte la police cantonale. Elle appelle donc les citoyens à la prudence et à la vigilance tout en rappelant quelques réflexes à adopter :
-
Ne laissez pas ces démarcheurs pénétrer chez vous.
- Restez vigilants : exigez un devis détaillé et la liste des produits utilisés avant tout engagement.
-
Ne versez jamais d’acompte, même minime.
Notez un maximum d’informations (par exemple noms, l’immatriculation du véhicule).
Privilégiez les entreprises locales, établies et dont la réputation peut être facilement vérifiée.
Informez votre entourage, en particulier les aînés-ées, souvent les premières victimes.
Enfin, les forces de l’ordre rappellent que toute personne victime de menaces doit immédiatement appeler le 117. /comm-pch