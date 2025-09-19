Entreprises itinérantes de travaux : attention aux escroqueries

Plusieurs propriétaires neuchâtelois ont dernièrement été la cible d’entreprises itinérantes, informe ce vendredi la police neuchâteloise. Un cas a été déjoué mercredi 10 septembre 2025 dans un village du littoral. Une banque a alerté les forces de l’ordre lorsqu’un client, accompagné d’un individu suspect, a voulu retirer une somme importante. Rapidement sur place, une patrouille a interpellé l’individu. L’enquête a révélé qu’il agissait pour le compte d’une entreprise itinérante et cherchait à soutirer de l’argent à sa victime. Cinq personnes ont finalement été interpellés sur le chantier de la victime. Un montant de 100'000 francs a pu être récupéré. L’affaire est désormais suivie par le commissariat de la Criminalité économique (CRECO).

Selon les forces de l’ordre, ces pseudos-entrepreneurs se présentent aux clients pour offrir leurs services, tels que « le nettoyage de façades, de toitures ou de dalles de jardins, mais aussi des travaux de terrassement, de peinture, de traitements anti-mousses ou encore de goudronnage », puis font ensuite pression sur les victimes pour obtenir des sommes bien plus importantes que celles convenues.

Ces individus peuvent également « se montrer insistants, voire menaçants, notamment envers les personnes âgées », alerte la police cantonale. Elle appelle donc les citoyens à la prudence et à la vigilance tout en rappelant quelques réflexes à adopter :