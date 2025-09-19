Quarante ans de panaches de vapeur au Val-de-Travers

Le Vapeur Val-de-Travers (VVT) fête ses 40 ans ce week-end. L’association qui exploite les machines historiques à Saint-Sulpice met les petits plats dans les grands à cette occasion. Notamment lors d’une course spéciale samedi matin qui emmènera les partenaires et les donateurs en excursion. Car c’est grâce à eux – notamment – que l’aventure se poursuit depuis 1985. Au début, c’était avec quatre wagons et une Tigerli. Depuis, plusieurs locomotives à vapeur ont été rénovées, entretenues, bichonnées.
Et en quarante ans, passablement d’autres évolutions se sont fait sentir. L’introduction de la cadence à la demi-heure sur la ligne du Val-de-Travers a été un défi pour le VVT. « Sur certains fuseaux horaires, cela peut être compliqué, car les machines à vapeur circulent en moyenne à 40 km/h. Mais après, d’une manière générale, on arrive encore à circuler sur le réseau suisse : la cohabitation se passe bien », se réjouit le président du VVT Dominique Marchand.
Pour fêter cette épopée de quatre décennies, plusieurs trains spéciaux sont proposés samedi et dimanche ainsi que la visite du dépôt de Saint-Sulpice. /aju