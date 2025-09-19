Quarante ans de panaches de vapeur au Val-de-Travers

Le Vapeur Val-de-Travers (VVT) fête ses 40 ans ce week-end. L’association qui exploite les machines historiques à Saint-Sulpice met les petits plats dans les grands à cette occasion. Notamment lors d’une course spéciale samedi matin qui emmènera les partenaires et les donateurs en excursion. Car c’est grâce à eux – notamment – que l’aventure se poursuit depuis 1985. Au début, c’était avec quatre wagons et une Tigerli. Depuis, plusieurs locomotives à vapeur ont été rénovées, entretenues, bichonnées.

Et en quarante ans, passablement d’autres évolutions se sont fait sentir. L’introduction de la cadence à la demi-heure sur la ligne du Val-de-Travers a été un défi pour le VVT. « Sur certains fuseaux horaires, cela peut être compliqué, car les machines à vapeur circulent en moyenne à 40 km/h. Mais après, d’une manière générale, on arrive encore à circuler sur le réseau suisse : la cohabitation se passe bien », se réjouit le président du VVT Dominique Marchand.