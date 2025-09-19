Assurer son alimentation autonome en fruits et légumes, le projet d’une famille de Môtiers

Produire des fruits et des légumes de saison toute l’année en autonomie pour sa propre consommation, c’est l’objectif, à plus ou moins long terme, de la famille Casaubon, à Môtiers. Il y a bientôt quatre ans, lorsque Marilène et Vincent deviennent les heureux parents de Timothé, ils commencent à se poser des questions au sujet de leur alimentation. « A la naissance de notre fils, partant du constat qu’il n’est pas toujours évident de savoir exactement ce que l’on trouve dans les fruits et légumes disponibles sur le marché, en matière de pesticides notamment, nous avons voulu maîtriser ce qu’on lui donnait à manger », explique Vincent Casaubon.

Actifs professionnellement, pas vraiment passionnés de jardinage, ils cherchent une alternative au potager traditionnel et découvrent sur Internet les serres connectées et autonomes d’une entreprise française. Au prix d’environ 25'000 francs, ils acquièrent un modèle d’une vingtaine de mètres carrés capable, a priori, de produire jusqu’à 400 kilos de fruits et légumes par année. Ils l’équipent de trois bassins centraux remplis d’eau agrémentée de nutriments, qui fonctionnent en circuit fermé : les plants de fruits et légumes sont installés à la verticale dans une série de tours suspendues au-dessus des bassins et alimentées par un tuyau d’eau. Cinq bacs de permaculture ainsi que deux de production de spiruline complètent l’intérieur de la serre. Vincent Causabon estime qu’entre 6 et 10 heures de travail hebdomadaire sont nécessaires à l’entretien de ce potager qui présente l’avantage d’y travailler debout.