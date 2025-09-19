Alerte à l’eau contaminée aux Verrières

Suspicion de contamination de l’eau potable aux Verrières. Les autorités communales ont avisé la population vendredi matin.

L’eau potable est potentiellement contaminée par des bactéries sur tout le réseau d’eau communal. Une analyse ponctuelle l’a montré vendredi. Personne n’est tombé malade jusqu’ici.

À la suite de ce résultat, les autorités ont pris les mesures d’urgence habituelles : elles ont vidé les réservoirs et traité l’eau du réseau pour éliminer cette possible contamination. Elles ont aussi commandé une seconde analyse aux services de l’Etat, afin de confirmer ou d’infirmer cette première impression et d’assurer un suivi.

Autre priorité : l’information. La Commune a distribué un tout-ménage dans le village, diffusé également en ligne, via tous les canaux de la Commune. Les restaurateurs, ainsi que les familles dont les enfants ont deux ans ou moins ont été joints par téléphone.

Jusqu’à nouvel avis, toute la population est invitée à observer des mesures d’urgence : ne pas boire l’eau du robinet. Ne pas non plus l’utiliser pour traiter des aliments, se brosser les dents, avaler des médicaments ou même laver la vaisselle. En guise de remplacement, il est conseillé de faire bouillir l’eau du robinet ou de consommer de l’eau minérale en bouteille. Des conseils qui concernent tout le monde mais en particulier les enfants en bas âge ou les personnes fragiles.

La population sera tenue au courant de l’évolution de la situation. On ignore pour le moment quand le résultat des nouvelles analyses sera connu. /jhi