Un village entier pour le meilleur fromage du monde

D’un petit village de moins de 500 habitants, à un titre mondial. Le Gruyère AOP Vieux de la fromagerie La Côte-aux-Fées a été désigné meilleur fromage du monde dimanche. Distinction remportée lors du Mondial du fromage et des produits laitiers à Tours, en France. Son fromager Simon Miguet a même reçu deux autres médailles pour des spécialités. Depuis l’annonce du résultat, le téléphone du jeune fromager ne cesse de sonner, que ce soit de la curiosité, des félicitations, des sollicitations de médias ou de l’intérêt à acheter ses produits. Une belle vitrine pour Simon Miguet, mais pas seulement. « Également un coup de projecteur sur les producteurs de lait de la commune », souligne-t-il.