Qué Toi Festival célèbre la relève artistique neuchâteloise

Le festival revient du 3 au 5 octobre 2025 à Neuchâtel, pour une deuxième édition dédiée aux artistes professionnels neuchâtelois émergents des arts vivants.

Le Qué Toi Festival célèbre cette année la relève artistique neuchâteloise. (Photo : Max Gigon Adatte). Le Qué Toi Festival célèbre cette année la relève artistique neuchâteloise. (Photo : Max Gigon Adatte).

Après une première édition réussie, le Qué Toi Festival arrive cette année au Théâtre et Centre Culturel Neuchâtelois, Le Pommier, à Neuchâtel. Imaginé comme un tremplin pour la scène émergente locale, le festival met en lumière des artistes professionnels issus du canton, avec huit spectacles programmés qui s’étendent de 10 à 50 minutes, dont deux gratuits en espace public, sur l’esplanade de la Collégiale.

En plus des représentations, deux ateliers seront mis en place et seront proposés aux participants. Le festival s’inscrit dans un réseau intercantonal via le programme « L’Oblique », en collaboration avec Fribourg et Sion, favorisant les échanges entre festivals.

Retrouvez toutes les informations utiles au festival sur le site internet du Qué Toi Festival. /comm-ero


 

