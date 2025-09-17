La formation professionnelle en vitrine

Les SwissSkills 2025 démarrent ce mercredi à Berne. Ces championnats de Suisse des métiers réunissent quelque 1'100 participants dont 21 du canton de Neuchâtel. Un rendez-vous qui n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années.

C’est un évènement incontournable qui renforce l’image de l’apprentissage et met sur le devant de la scène des talents. Les SwissSkills 2025, les championnats de Suisse des métiers, se tiennent durant cinq jours dès ce mercredi et jusqu’à dimanche à Berne sur le site de Bernexpo. Le canton de Neuchâtel est représenté par 21 candidates et candidats issus de 16 professions différentes. Ces personnes sélectionnées se mesureront aux 1'100 participants venant de toute la Suisse.

Il faut dire que les SwissSkills connaissent un succès grandissant depuis quelques années. « La manifestation a pris de l’ampleur, oui, notamment en Suisse romande », confirme Ludovic Gambarini. Le responsable du Service communication et digital de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse illustre par quelques chiffres : « Plus de 65'000 élèves vont se rendre sur place. On attend 120'000 visiteurs. 150 métiers sont en démonstration. La surface occupée représente 15 terrains de football. C’est une vraie fête de l’apprentissage et de la formation professionnelle. »

« Les SwissSkills, c’est la relève de demain. C’est pourquoi cet évènement est important pour l’industrie horlogère et microtechnique qui a une grande place dans l’économie du canton de Neuchâtel », ajoute Ludovic Gambarini.

La microtechnique sera représentée aux SwissSkills au travers de trois métiers, dont un inédit. « Le dessinateur en construction microtechnique, qui imagine et conçoit des plans au micron près. Le micromécanicien, qui façonne les pièces avec un savoir-faire d’orfèvre et, pour la première fois, le qualiticien en microtechnique, garant de la conformité et de la fiabilité des produits comme des processus. La microtechnique se distinguera en étant la seule discipline à allier performance individuelle et travail en équipe », peut-on lire dans un communiqué de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse. /jpp


 

