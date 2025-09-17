La formation professionnelle en vitrine

C’est un évènement incontournable qui renforce l’image de l’apprentissage et met sur le devant de la scène des talents. Les SwissSkills 2025, les championnats de Suisse des métiers, se tiennent durant cinq jours dès ce mercredi et jusqu’à dimanche à Berne sur le site de Bernexpo. Le canton de Neuchâtel est représenté par 21 candidates et candidats issus de 16 professions différentes. Ces personnes sélectionnées se mesureront aux 1'100 participants venant de toute la Suisse.

Il faut dire que les SwissSkills connaissent un succès grandissant depuis quelques années. « La manifestation a pris de l’ampleur, oui, notamment en Suisse romande », confirme Ludovic Gambarini. Le responsable du Service communication et digital de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse illustre par quelques chiffres : « Plus de 65'000 élèves vont se rendre sur place. On attend 120'000 visiteurs. 150 métiers sont en démonstration. La surface occupée représente 15 terrains de football. C’est une vraie fête de l’apprentissage et de la formation professionnelle. »