L’intelligence artificielle au cœur d’un nouveau TestLab à la HEP-BEJUNE

La Haute école pédagogique de l’Arc jurassien a ouvert un nouveau TestLab à Bienne mercredi. Ce laboratoire expérimental est consacré à l’intelligence artificielle dans la formation et l’apprentissage. Il complète ceux déjà existants, dédiés à la fabrication d’objets à Delémont et à la réalité virtuelle à La Chaux-de-Fonds. L'bjectif est d'aider les étudiants mais aussi les formateurs et les enseignants à tester de nouveaux outils numériques. Différentes activités sont prévues dans ces ateliers, tout au long de l’année académique 2025-2026 sur les trois sites de la HEP-BEJUNE.





Timing parfait

L’ouverture de ces laboratoires d’essais sur les trois sites répond à la volonté de la Haute École Pédagogique des cantons de Berne, pour sa partie francophone, du Jura et de Neuchâtel de développer et renforcer les compétences numériques de ses formateurs et de leurs étudiants mais aussi des enseignants en activité de l’espace BEJUNE. Basées sur le Plan d’études romand pour l’éducation numérique, les prestations proposées par ces trois TestLabs offrent aux participants la possibilité de diversifier leurs pratiques pédagogiques en expérimentant des outils innovants. L’objectif, lui, est d’étendre les perspectives d’utilisation du numérique tout en favorisant les rencontres, les interactions et les échanges de savoirs. « Ce sont différentes pratiques numériques mais qui s’ajoutent comme les pièces d’un puzzle qui construisent un tout », explique Sophie Golay Gasser, coordinatrice des TestLab pour la HEP BEJUNE. En ce qui concerne plus particulièrement ce troisième et nouveau TestLab biennois, consacré à l’intelligence artificielle, il a déjà été imaginé et projeté il y a quelques années. « Il se trouve qu’on a un assez bon timing parce que c’est vrai que c’est un sujet qui est important maintenant dans notre société ».





Un outil pédagogique ?

Reste qu’aujourd’hui, l’IA peut encore être parfois vue comme un oreiller de paresse par ses détracteurs. C’est même sans doute encore plus le cas en ce qui concerne le domaine des études. Dès lors on peut se demander si cet outil est réellement en mesure d’apporter une véritable plus-value pédagogique ? Pour Sophie Golay Gasser, là n’est pas la question, du moins pas en ce qui concerne ce TestLab. « On n’a pas du tout vocation à être prescripteur de pratiques pédagogiques, c’est aux participants de se poser ces questions, de se réunir, d’en discuter et de trouver des réponses. »