Une nouvelle directrice à la prison de Bellevue

Le service pénitentiaire neuchâtelois annonce ce mardi la désignation de Shirley Favre à la direction de l’établissement d’exécution des peines de Gorgier. Elle entrera en fonction le 1er décembre.

Shirley Favre prendra la direction de la prison de Bellevue le 1er décembre. (Photo : Julien Humbert-Droz/Chancellerie d’État) Shirley Favre prendra la direction de la prison de Bellevue le 1er décembre. (Photo : Julien Humbert-Droz/Chancellerie d’État)

La prison de Bellevue tient sa nouvelle directrice. Le service pénitentiaire neuchâtelois a désigné Shirley Favre à la tête de l’établissement d’exécution des peines de Gorgier. Elle remplacera Magda De Pasquale, qui a quitté ses fonctions le 30 septembre et qui était jusqu’ici supplantée ad intérim par son ancien adjoint Cédric Girardin. La nouvelle directrice prendra ses fonctions le 1er décembre.

Shirley Favre, 40 ans, est notamment diplômée en leader management et en gestion d’entreprise, précise le communiqué transmis ce mardi. Elle a notamment assuré la mise en place de plans stratégiques pour le compte de l’Armée suisse et a été responsable du développement du personnel et de la gestion des équipes multidisciplinaires pour des bases logistiques de l’Armée. Au bénéfice de formations continues dans le domaine de la conduite, elle est actuellement employée d’État-Major de la base militaire de Chamblon dans le Nord vaudois. /comm-lgn


