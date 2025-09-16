Soutien au sport et à la culture à Val-de-Ruz : une solution sans votation

Le sport et la culture sortent gagnants de la séance du Conseil général de Val-de-Ruz, lundi soir. Après moult discussions, le législatif a accepté de verser une subvention annuelle pour chaque membre de 4 à 20 ans des sociétés locales de Val-de-Ruz. Le montant de 100 francs initialement prévu a été ramené à 80 francs. Une réduction supplémentaire pour la location des infrastructures a aussi été consentie. Elle s’élève pour les jeunes à 50%.

C’est la réponse apportée par les autorités vaudruziennes à l’initiative populaire communale qui a abouti à l’automne 2024 et qui demandait la gratuité des installations sportives pour les jeunes. Le projet amendé du Conseil communal a été accepté par 28 voix pour et deux abstentions.

Les membres du législatif ont en revanche refusé la création d’une commission temporaire du Conseil général pour gérer l’avenir du football à Val-de-Ruz et les infrastructures extérieures du centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane. Les élus estiment que cette commission doit être celle du Conseil communal. L’exécutif a compris le message et a promis de mettre cette structure en place dans les meilleurs délais.

Du côté du comité d’initiative, c’est évidemment un soulagement. Ses membres ont dû prendre leur mal en patience pour arriver à ce résultat.