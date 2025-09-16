Plus de 70 exposants à La Chaux-de-Fonds pour le TWS

Le salon Technical Watchmaker Show (TWS) ouvre ses portes mardi et se tient jusqu'à vendredi aux anciens abattoirs à La Chaux-de-Fonds. Le nombre d'exposants, sous-traitants de l'industrie horlogère et microtechnique est en hausse avec 73 stands, contre 67 en 2024.



« La volonté des organisateurs est de réunir les meilleurs acteurs du monde microtechnique pour proposer au visiteur une palette de savoir-faire hautement qualitative, variée et complémentaire », a déclaré à Keystone-ATS Eric Zuccatti, l'un des fondateurs en 2018 du salon. Le TWS maintient son orientation sur les métiers de l’horlogerie tout en visant un large spectre des domaines microtechniques.

Selon Arcinfo, les organisateurs s'attendent à environ 2500 visiteurs, notamment des représentants de marques horlogères. Lors de la dernière édition en 2024, l’évènement avait attiré près de 67 exposants et plus de 2300 visiteurs, venus de Suisse, des pays limitrophes et des pays d’outre-mer.

Comme lors de la précédente édition, un programme de conférences est proposé. Des thèmes comme l'évolution future du droit de la propriété intellectuelle autour de l’IA, la robotique dans l'industrie horlogère, la gestion des risques ou le contrôle qualité indépendant seront par exemple abordés. /ATS