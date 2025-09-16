La Chaux-de-Fonds veut faire travailler l'argent qui dort sur vos cartes abeille

L’abeille, la monnaie locale de La Chaux-de-Fonds, n’est pas toujours une besogneuse. Que les cartes soient perdues ou non utilisées, le résultat est le même : d’importantes sommes de cet argent dorment depuis des années. Alors, la Ville a décidé de se servir dans cette manne. Elle est sur le point de créer un fonds dédié à la monnaie locale, comme on a pu le constater dans la feuille officielle.

Entre novembre 2019, moment de création de la carte abeille, et fin 2022, 210'000 francs n’ont pas été utilisés par les Chaux-de-Fonniers dans leurs commerces locaux. Cette somme sera donc versée dans un fonds, qui servira à la fois aux améliorations techniques du système et à des actions de promotion du commerce local. Et c’est le Conseil communal qui décidera de l’utilisation de votre argent. Mais si vous retrouvez une carte abeille perdue ou si subitement, il vous prend une envie pressante d’utiliser une carte que vous aviez peut-être un peu oubliée dans votre porte-monnaie depuis plus de deux ans, pas de panique : cet argent est toujours le vôtre, un peu comme un bon qui traîne chez vous et que ressortez dans tel ou tel magasin. Dans ce cas, vous pourrez demander un remboursement. La création prochaine de ce fonds découle d’une analyse « politique, morale et juridique », précise le conseiller communal Théo Huguenin-Elie.





Un million de francs versés sur les cartes abeille chaque année

Chaque année, environ un million de francs est versé à la Ville de La Chaux-de-Fonds par des particuliers ou des entreprises pour créditer les cartes abeille. L’avantage pour les commerçants de la place, c’est que la Ville prend en charge l’intégralité des coûts du système : il n’y a pas une partie de la transaction qui part dans les poches de la banque. /vco