Davantage de couleurs au jardin du MEN

En s’adaptant aux contraintes du terrain et du budget, le projet vise à redonner de l’éclat à ce lieu tout en préservant son authenticité. Le noir des chemins goudronnés sera remplacé par le beige du béton désactivé. Un revêtement à la fois esthétique, adapté aux véhicules lourds et facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes en situation de handicap. « L’idée c’était de faciliter la déambulation, de pouvoir amener un grand nombre de personnes plus aisément sur cette colline Saint-Nicolas », explique Aurélie Carré, directrice du Musée d’ethnographie de Neuchâtel.