Davantage de couleurs au jardin du MEN

Depuis sa création en 1872, le jardin classé historique du Musée d’ethnographie de Neuchâtel a toujours été entretenu, mais jamais rénové. Ce sera chose faite cette année : de nouveaux arbres seront plantés et l’accessibilité du parc sera entièrement repensée.

Une nouvelle robe et une nouvelle ceinture pour le jardin du Musée d’ethnographie de Neuchâtel. Le bâtiment du MEN surplombe la colline Saint-Nicolas. La villa en pierre d’Hauterive, accompagnée de ses annexes plus modernes, domine un jardin qui paraît aujourd’hui terne et marqué par le temps. La cheffe du service de l’environnement, de l’énergie, des parcs et des forêts de la Ville de Neuchâtel, Gaël Müller Heyraud, dit vouloir « redonner un coup de jeune » à ce parc devenu vétuste.

Gaël Müller Heyraud : « Le jardin n’a à peu près pas changé depuis sa création en 1872. »

En s’adaptant aux contraintes du terrain et du budget, le projet vise à redonner de l’éclat à ce lieu tout en préservant son authenticité. Le noir des chemins goudronnés sera remplacé par le beige du béton désactivé. Un revêtement à la fois esthétique, adapté aux véhicules lourds et facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes en situation de handicap. « L’idée c’était de faciliter la déambulation, de pouvoir amener un grand nombre de personnes plus aisément sur cette colline Saint-Nicolas », explique Aurélie Carré, directrice du Musée d’ethnographie de Neuchâtel.

Aurélie Carré : « Cette colline semble parfois plus compliquée d’accès que le reste du centre-ville de Neuchâtel. »

Les nouveaux chemins, perméables aux eaux de pluie, permettront d’irriguer les sols au bénéfice des végétaux, notamment les séquoias centenaires du parc. Autour d’eux, 24 chênes, érables, pins et ifs seront plantés. Le choix des essences, comme l’abattage de certains arbres, a été soigneusement réfléchi. « L’idée c’est d’avoir une replantation de ce qui a été prélevé, avec des essences qui sont plus adaptées au réchauffement climatique », souligne Gaël Müller Heyraud.

Gaël Müller Heyraud : « On va essayer de planter en respectant les points de vue sur le lac, les Alpes et la collégiale. »

Avec cette réhabilitation, le parc du MEN redeviendra un joyau de verdure au cœur de Neuchâtel. Les travaux se termineront au printemps 2026. Le crédit voté par le Conseil général en 2021 portait sur un montant de 960'000 francs. /yca


 

