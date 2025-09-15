Route de Biaufond fermée en journée du 6 au 24 octobre

Les automobilistes qui empruntent la route de Biaufond devront prendre Le Col-des-Roches pendant environ trois semaine. L’axe sera totalement fermé en journée, entre 8h et 16h, du lundi 6 octobre au vendredi 24 octobre 2025. Des forestiers-bûcherons interviendront sur un versant escarpé afin d’entretenir la forêt protectrice qui sécurise la route contre les chutes de pierres, selon un communiqué transmis par le Canton de Neuchâtel.

Les travaux concernent le tronçon reliant le poste frontière de Biaufond à la ferme des Brenetets, sur la route cantonale 168. La fermeture est indispensable en raison de la proximité immédiate du chantier avec la chaussée.

Déviation par Le Col-des-Roches

Pour limiter les désagréments, la circulation sera rétablie chaque jour avant 8h et après 16h. Durant la fermeture, le trafic sera dévié par Le Col-des-Roches. La coordination avec la France est nécessaire, car la route départementale D464 sera également fermée à la même période pour des interventions similaires.

Les autorités appellent les usagers à la prudence et à la compréhension sur les itinéraires de déviation, où la chaussée peut être étroite et la visibilité réduite. /comm-mlm