La Tour du fantastique ouvre ses portes à Neuchâtel

La Tour du fantastique ouvrira ses portes le 18 décembre à Neuchâtel, une ville qui entend s’affirmer comme l’une des capitales du genre. Ce nouvel espace culturel, installé dans la Tour des prisons, sera inauguré avec une exposition consacrée à John Howe, dessinateur du Seigneur des anneaux.



« L’exposition inaugurale, à voir jusqu’au 18 octobre 2026, sera consacrée à l’artiste neuchâtelois d’adoption, membre de la fondation Neuchâtel Fantastique et initiateur du projet: le célèbre illustrateur John Howe », ont indiqué lundi les responsables de la Tour du fantastique.

Connu notamment pour avoir illustré l’œuvre de Tolkien, l'artiste proposera plus de 250 dessins et peintures sur plus de 600 m2, soit sur quatre étages entiers de la Tour. Les visiteurs auront également l’opportunité de croiser John Howe en personne et dialoguer parfois avec lui, puisque c’est dans la Tour du fantastique que l’artiste a choisi d’installer son atelier.

« Le Hobbit » à La Tène

Cette exposition évoquera l’influence du voyage en Suisse de J.R.R. Tolkien dans la description des paysages du « Seigneur des Anneaux ». « Par exemple, le site archéologique de La Tène, découvert au bord du lac de Neuchâtel, a sans doute servi d’inspiration à Tolkien pour imaginer la cité lacustre de Lake Town dans « Le Hobbit », peut-on lire dans le communiqué.

Destinée à exposer et faire découvrir au plus grand nombre les oeuvres et créations des plus talentueux artistes du domaine, la Tour du fantastique proposera chaque année une grande exposition consacrée à un artiste, un collectif ou un studio, ainsi que des rencontres, conférences, dédicaces, ateliers et masterclass avec de nombreux artistes tout au long de l’année.

Le dernier étage de la Tour accueillera, en partenariat avec le NIFFF, un espace d’exposition dédié au « worldbuilding » (construction d’univers). Les oeuvres créées par des artistes, lors des résidences des trois dernières éditions du festival seront présentées au public. Ces travaux annoncent le lancement, dès 2026, des résidences d’artistes dans le cadre de la Tour du fantastique. /ATS