« Ma Commune à la Une » : Val-de-Travers

Cette semaine, « La Matinale » met le cap sur le Val-de-Travers, commune née en 2009 de la fusion de neuf villages et riche aujourd’hui de plus de 10'000 habitants. Si le Vallon reste indissociable de l’absinthe, il se distingue aussi par une intense activité culturelle.

Le « Courrier du Val-de-Travers », revient sur un été marqué par la 30e édition du festival Hors Tribu, lieu de rencontres et de transmission, mais aussi par l’actualité du Centre culturel du Val-de-Travers, qui fête ses 45 ans. Les départs de deux membres fondateurs, Pierre-André Delachaux et Jean-Patrice Hofner, ouvrent une nouvelle étape pour cette institution locale. La vitalité culturelle se poursuit avec les Mascarons, qui préparent pour décembre un cabaret rock retraçant l’histoire de ce genre musical au Théâtre des Mascarons. Et le 18 septembre, les Évasions Musicales lanceront leur nouvelle saison avec un concert d’ouverture qui fera l’objet d’un reportage dans le « Courrier ». Autant d’initiatives qui confirment la richesse d’une région où patrimoine, création et transmission vont de pair.

Gabriel Risold, journaliste pour le « Courrier du Val-de-Travers », revient pour nous sur la richesse cultuelle du Vallon :