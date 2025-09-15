Le plein pour Groove Session

Succès pour l’édition 2025 de Groove Session à la salle de la Riveraine à Neuchâtel. La manifestation de danse et de culture hip-hop a été complète pendant les deux jours, selon un communiqué des organisateurs. Samedi, la Crew Battle a vu s’affronter des formations internationales de breaking. Les Russes de The Predatorz ont remporté la victoire. Le dimanche, la compétition deux contre deux enfants et adultes associait comme chaque année jeunes prodiges et stars reconnues. C’est Dias de la Predatorz Crew et le jeune Niuniu, un Chinois de huit ans, qui l’ont emporté. /comm-jhi