Le plein pour Groove Session

Deux soirées complètes pour Groove Session ce weekend à la Riveraine à Neuchâtel.
Le plein pour Groove Session

Deux soirées complètes pour Groove Session ce weekend à la Riveraine à Neuchâtel.

Dias et Niuniu, les vainqueurs de la compétition du dimanche. (Photo : Muriel Rieben). Dias et Niuniu, les vainqueurs de la compétition du dimanche. (Photo : Muriel Rieben).

Succès pour l’édition 2025 de Groove Session à la salle de la Riveraine à Neuchâtel. La manifestation de danse et de culture hip-hop a été complète pendant les deux jours, selon un communiqué des organisateurs. Samedi, la Crew Battle a vu s’affronter des formations internationales de breaking. Les Russes de The Predatorz ont remporté la victoire. Le dimanche, la compétition deux contre deux enfants et adultes associait comme chaque année jeunes prodiges et stars reconnues. C’est Dias de la Predatorz Crew et le jeune Niuniu, un Chinois de huit ans, qui l’ont emporté. /comm-jhi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Mario et Luigi prennent le contrôle de Boudry

Mario et Luigi prennent le contrôle de Boudry

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 18:35

Alt+1000 s’installe à la Vue-des-Alpes

Alt+1000 s’installe à la Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 11:00

Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel

Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 15:38

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 22:13

Articles les plus lus

La Fondation Borel s’ouvre au public

La Fondation Borel s’ouvre au public

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 17:04

Alt+1000 s’installe à la Vue-des-Alpes

Alt+1000 s’installe à la Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 11:00

Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel

Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 15:38

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 22:13

La Fondation Borel s’ouvre au public

La Fondation Borel s’ouvre au public

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 17:04

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 18:52

Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel

Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 15:38

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 22:13

Un centre de formation de dernière génération pour les sapeurs-pompiers

Un centre de formation de dernière génération pour les sapeurs-pompiers

Région    Actualisé le 12.09.2025 - 18:06

La Fondation Borel s’ouvre au public

La Fondation Borel s’ouvre au public

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 17:04

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 18:52

Kyo a soufflé un air de début de millénaire sur le Chant du Gros

Kyo a soufflé un air de début de millénaire sur le Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 18:52