Grâce au toboggan, les chiffres de la piscine d’Engollon donnent le tournis !

Les jours raccourcissent, les températures ont baissé et dans une semaine, ce sera officiellement l’automne. C’est l’heure du traditionnel bilan estival des piscines en plein air. Cet été dans la région, il a fait beau, il a fait chaud. Et forcément, la foule s’est jetée à l’eau. Les comptes des piscines neuchâteloises sont donc tout bronzés à la fin de la saison. La fréquentation est en hausse partout. Le soleil a joué les stars cet été : il s’est pavané quand il y avait du monde, c’est-à-dire en juin pendant la canicule avant les grandes vacances, puis début août avant la reprise de l’école... mais bizarrement on l’a beaucoup moins vu en juillet dans la région, justement à la période où la plupart des familles neuchâteloises sont allées le chercher ailleurs, le soleil !





Record à Engollon

Mais ce n’est pas parce qu’on a la même météo qu’on a les mêmes pectoraux : c’est surtout Engollon qui a montré les muscles cette saison avec un record explosé pour la piscine vaudruzienne : 47'236 entrées enregistrées, quelque 7'000 de plus que le précédent record. Première explication : le nouveau toboggan. « C’est un toboggan tout nouveau. Dans ce style, il n’y en a que trois ou quatre en Suisse. Avec ce genre d’attraction, on a un peu de la peine à se lasser », sourit Philippe-Alexandre Bertholet, intendant en chef des infrastructures de sports, loisirs et culture de Val-de-Ruz.