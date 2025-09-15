Grâce au toboggan, les chiffres de la piscine d’Engollon donnent le tournis !

Les jours raccourcissent, les températures ont baissé et dans une semaine, ce sera officiellement l’automne. C’est l’heure du traditionnel bilan estival des piscines en plein air. Cet été dans la région, il a fait beau, il a fait chaud. Et forcément, la foule s’est jetée à l’eau. Les comptes des piscines neuchâteloises sont donc tout bronzés à la fin de la saison. La fréquentation est en hausse partout. Le soleil a joué les stars cet été : il s’est pavané quand il y avait du monde, c’est-à-dire en juin pendant la canicule avant les grandes vacances, puis début août avant la reprise de l’école... mais bizarrement on l’a beaucoup moins vu en juillet dans la région, justement à la période où la plupart des familles neuchâteloises sont allées le chercher ailleurs, le soleil !
Record à Engollon
Mais ce n’est pas parce qu’on a la même météo qu’on a les mêmes pectoraux : c’est surtout Engollon qui a montré les muscles cette saison avec un record explosé pour la piscine vaudruzienne : 47'236 entrées enregistrées, quelque 7'000 de plus que le précédent record. Première explication : le nouveau toboggan. « C’est un toboggan tout nouveau. Dans ce style, il n’y en a que trois ou quatre en Suisse. Avec ce genre d’attraction, on a un peu de la peine à se lasser », sourit Philippe-Alexandre Bertholet, intendant en chef des infrastructures de sports, loisirs et culture de Val-de-Ruz.
Philippe-Alexandre Bertholet : « On a un peu de la peine à se lasser ! »
Autre explication au succès d’Engollon, la chaleur ! Les gens ont peut-être fui les bords bondés du lac de Neuchâtel pour chercher une impression de fraîcheur sur le très verdoyant site vaudruzien : « Des gens qui découvraient le site sont revenus une fois, deux fois, trois fois », se réjouit ce responsable.
« Les gens sont peut-être montés parce que les plages étaient bondées... »
A Neuchâtel aussi on s’est tartiné de crème solaire avec une hausse de fréquentation estimée à 10% par rapport à 2024, entre 70’000 et 80'000 personnes ont fréquenté le Nid-du-Crô, qui, selon le Service des sports, aura aussi son nouveau toboggan l’année prochaine.
Et puis ce qui est plus cher n’est pas forcément moins populaire : les tarifs ont augmenté à la piscine des Mélèzes après la rénovation des bassins, et pourtant on frôle les 90'000 visiteurs cette saison sur le site chaux-de-fonnier. C’est un peu mieux qu’en 2022 qui était déjà une année de référence depuis 2015.
De la piscine... au bureau
Enfin pour Le Locle et Val-de-Travers, là aussi la saison a été plus belle que celle de l’an dernier au Communal et à Boveresse, mais attention, tout le monde debout, c’est l’heure de se lever de la chaise-longue et de retourner au bureau : car les deux communes vont devoir rénover leur piscine prochainement.
A noter que les Mélèzes à La Chaux-de-Fonds jouent les prolongations et restent ouverts jusqu’à lundi 22 septembre compris. /vco