Mario et Luigi prennent le contrôle de Boudry

La manifestation boudrysanne se conclura ce dimanche soir. Mais avant ça, petits et grands ...
La manifestation boudrysanne se conclura ce dimanche soir. Mais avant ça, petits et grands ont défilé dans leurs plus beaux costumes de jeux vidéo dans les rues. Et l’ambiance était au rendez-vous.

Le cortège a réuni près de 500 personnes. Le cortège a réuni près de 500 personnes.

Mario, Luigi et même des pièces de Tetris. Si vous étiez à la Boudrysia ce dimanche après-midi, vous avez sûrement dû croiser quelques-uns de ces déguisements. Le traditionnel cortège du dimanche avec moins de chars que les autres années, mais de plus en plus de groupes se déroulait à partir de 14h30. Et les déguisements étaient tous réfléchis « on s’est basés sur le thème jeux vidéo, et on avait une bête d’idée de char, en forme de château », explique Evan, membre du Judo-Club de Boudry. Au-delà d’être un moment convivial, le cortège du dimanche remplit une autre fonction à la Boudrysia, celle de rassembler, comme l’explique Pierre Quinche, habitant de la Rue Louis-Favre : « je suis venu pour montrer ma gratitude aux gens qui défilent, la partager avec eux ».

Plongée dans l'ambiance du cortège du dimanche 

Au total, près de 500 personnes ont participé au cortège du dimanche de la Boudrysia. La manifestation se terminera ce dimanche soir à 21h. /ecr


 

