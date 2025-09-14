Mario et Luigi prennent le contrôle de Boudry

Mario, Luigi et même des pièces de Tetris. Si vous étiez à la Boudrysia ce dimanche après-midi, vous avez sûrement dû croiser quelques-uns de ces déguisements. Le traditionnel cortège du dimanche avec moins de chars que les autres années, mais de plus en plus de groupes se déroulait à partir de 14h30. Et les déguisements étaient tous réfléchis « on s’est basés sur le thème jeux vidéo, et on avait une bête d’idée de char, en forme de château », explique Evan, membre du Judo-Club de Boudry. Au-delà d’être un moment convivial, le cortège du dimanche remplit une autre fonction à la Boudrysia, celle de rassembler, comme l’explique Pierre Quinche, habitant de la Rue Louis-Favre : « je suis venu pour montrer ma gratitude aux gens qui défilent, la partager avec eux ».