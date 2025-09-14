Alt+1000 s’installe à la Vue-des-Alpes

Observer le paysage autrement. Alt+1000 se tient du 13 septembre au 5 octobre à la Vue-des-Alpes, après trois années à la Brévine. Pour cette 8e édition, le festival de photographie en plein air explore le thème Camminare insieme – marcher ensemble. 140 photographies, réalisées par 18 artistes différents sont disposées le long d’un parcours de deux kilomètres. Il est accessible pour les familles, les curieux et les passionnés de photographie, à condition de se munir de bonnes chaussures. Les artistes sont choisis par l’organisation du festival : « ils ont tous, ou presque, un lieu qui leur est dédié », explique Morgane Paillard, directrice d’Alt+1000. Un lieu, un artiste, donc, sauf à une exception, celle du Belge Stijn Cole qui est « venu faire un travail in situ. Il a disposé les images là où il a pris les photographies ».