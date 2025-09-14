Alt+1000 s’installe à la Vue-des-Alpes

Le festival de photographie en plein air se tient du 13 septembre au 5 octobre. Avec cette ...
Alt+1000 s’installe à la Vue-des-Alpes

Le festival de photographie en plein air se tient du 13 septembre au 5 octobre. Avec cette 8e édition placée sous le thème Camminare insieme – marcher ensemble, les organisateurs veulent explorer le concept du paysage.

140 photographies sont disposées sur le parcours. 140 photographies sont disposées sur le parcours.

Observer le paysage autrement. Alt+1000 se tient du 13 septembre au 5 octobre à la Vue-des-Alpes, après trois années à la Brévine. Pour cette 8e édition, le festival de photographie en plein air explore le thème Camminare insieme – marcher ensemble. 140 photographies, réalisées par 18 artistes différents sont disposées le long d’un parcours de deux kilomètres. Il est accessible pour les familles, les curieux et les passionnés de photographie, à condition de se munir de bonnes chaussures. Les artistes sont choisis par l’organisation du festival : « ils ont tous, ou presque, un lieu qui leur est dédié », explique Morgane Paillard, directrice d’Alt+1000. Un lieu, un artiste, donc, sauf à une exception, celle du Belge Stijn Cole qui est « venu faire un travail in situ. Il a disposé les images là où il a pris les photographies ».

Avant-goût de l’exposition avec Morgane Paillard :

Ecouter le son

L’exposition se demande notamment si un paysage industriel, pollué, imparfait est toujours un paysage. Et la plupart des images poussent naturellement à se poser cette question, on retrouve notamment des zones industrielles, des grands ponts en béton ou encore des immeubles locatifs, le tout niché dans les pâturages de la Vue-des-Alpes. Pour Morgane Paillard « être dans un paysage pour aborder la question même du paysage, ça nous touche plus ».

Morgane Paillard : « L'ADN du festival est de questionner le paysage. »

Ecouter le son

Morgane Paillard a réfléchi à la disposition des images le long du parcours. Morgane Paillard a réfléchi à la disposition des images le long du parcours.

La visite du parcours, balisée, peut être réalisée en environ une heure. Un petit fascicule, qui résume les réflexions des différents artistes, peut être acheté directement au départ de l’exposition, vers le parking de la Vue-des-Alpes./ecr


 

Actualités suivantes

Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel

Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 09:51

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 06:48

La Fondation Borel s’ouvre au public

La Fondation Borel s’ouvre au public

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 17:04

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 18:52

Articles les plus lus

La Fondation Borel s’ouvre au public

La Fondation Borel s’ouvre au public

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 17:04

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 18:52

Kyo a soufflé un air de début de millénaire sur le Chant du Gros

Kyo a soufflé un air de début de millénaire sur le Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 18:52

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

Région    Actualisé le 14.09.2025 - 06:48

Un centre de formation de dernière génération pour les sapeurs-pompiers

Un centre de formation de dernière génération pour les sapeurs-pompiers

Région    Actualisé le 12.09.2025 - 18:06

La Fondation Borel s’ouvre au public

La Fondation Borel s’ouvre au public

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 17:04

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 18:52

Kyo a soufflé un air de début de millénaire sur le Chant du Gros

Kyo a soufflé un air de début de millénaire sur le Chant du Gros

Région    Actualisé le 13.09.2025 - 18:52