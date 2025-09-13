La Fondation Borel s’ouvre au public

Particularité de l’orphelinat, peu commune pour le 19e siècle, les enfants vivent en « famille » dans les maisons. « C’était carrément un papa, une maman, qui avaient des enfants et qui s’occupaient en plus d’une quinzaine d’enfants », explique Hubert Chèvre, président de l’association du four à pain.

Si, actuellement, la Fondation n’est plus un orphelinat, certaines valeurs sont restées. « Le patrimoine de la Fondation est omniprésent, on vit dans un espace avec des bâtiments qui font partie de cette histoire », souligne Yann Stoller, directeur de la Fondation Borel.