« Hop hop hop » dans la cuisine du Chant du Gros

Il s’occupe des estomacs des artistes du Chant du Gros. Jean-Marc Baume est le chef de la cuisine du festival franc-montagnard. Le Noirmonnier est bénévole depuis la deuxième édition de la manifestation. Il a pris les commandes des fourneaux il y a une vingtaine d’années. Environ 700 menus et 1'400 desserts ainsi que de nombreux sandwiches pour le voyage de retour des chanteurs et de leurs équipes sont préparés par le cuisinier et sa brigade composée de quelque 15 personnes, le tout avec des produits de la région. « Depuis des années, on est les mêmes et puis on est contents de se retrouver. On est vraiment une équipe de copains et de copines », apprécie le facteur à la retraite ayant appris la cuisine à la maison et chez Marini au Bellevue.