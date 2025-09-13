De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

En ce qui concerne la bousculade pendant le concert de Gazo vendredi soir et l’évacuation précautionneuse d’une cinquantaine de festivaliers, le directeur de la manifestation évoque « une mode que les jeunes ont de se sauter un peu dessus pendant le rap. » Gilles Pierre assure que les organisateurs « essaient de faire au mieux pour assurer la sécurité », tout en rappelant que dans sa jeunesse, il a lui-même assisté à « des concerts de hard-rock où on le faisait aussi », tempère-t-il.

Cette année encore, le festival a affiché guichet fermé. Quelque 2'500 billets enfants ont trouvé preneur. Vendus entre 2 et 3 francs, les sésames ne permettent pas de couvrir les cachets des artistes qui attirent le jeune public. « Avec ces têtes d’affiche, ça devient compliqué », a indiqué le patron, sans évoquer toutefois une éventuelle hausse des tarifs. L’an prochain, la 34e édition du Chant du Gros se tiendra du 3 au 4 septembre.





Un P’tit du Gros comblé

Le festival parallèle au Chant du Gros, le P’tit du Gros, a fait la part belle à 18 artistes suisses. « Le chapiteau n’a pas désempli », se sont félicités ses responsables, soulignant le rôle de laboratoire important du festival qui a vécu cette année sa 13e édition. Les groupes alémaniques présents durant les trois soirées ont « bien fonctionné », alors que la nouvelle configuration de l’espace avec le bar décalé pour laisser place à des tables a plu aux festivaliers. /nmy