De la joie et de la magie pour le 33e Chant du Gros

Le Noirmont va retrouver son calme. Le Chant du Gros referme ses portes ce samedi soir après trois jours de festival. La manifestation franc-montagnarde a attiré plus de 45'000 festivaliers sous des températures froides, alors que la pluie a fait son apparition samedi. Cette 33e édition s’est déroulée sous le signe de la joie. « C’est vraiment des concerts, de la magie et des moments de bonheur » sourit Gilles Pierre. Le patron du Chant du Gros met en avant « une année plutôt réussie sur le plan artistique » et retient des prestations éblouissantes de Soprano et Caravan Palace. Les artistes ont aussi pu partager des instants à part avec la foule taignonne. « On a un public qui est juste exceptionnel qui a vraiment le sourire et l’envie de faire la fête », applaudit Gilles Pierre qui n’oublie pas de remercier les 2'000 bénévoles sans qui « il n’y aurait pas de festival. »
Gilles Pierre : « Des moments de bonheur. »
En ce qui concerne la bousculade pendant le concert de Gazo vendredi soir et l’évacuation précautionneuse d’une cinquantaine de festivaliers, le directeur de la manifestation évoque « une mode que les jeunes ont de se sauter un peu dessus pendant le rap. » Gilles Pierre assure que les organisateurs « essaient de faire au mieux pour assurer la sécurité », tout en rappelant que dans sa jeunesse, il a lui-même assisté à « des concerts de hard-rock où on le faisait aussi », tempère-t-il.
Cette année encore, le festival a affiché guichet fermé. Quelque 2'500 billets enfants ont trouvé preneur. Vendus entre 2 et 3 francs, les sésames ne permettent pas de couvrir les cachets des artistes qui attirent le jeune public. « Avec ces têtes d’affiche, ça devient compliqué », a indiqué le patron, sans évoquer toutefois une éventuelle hausse des tarifs. L’an prochain, la 34e édition du Chant du Gros se tiendra du 3 au 4 septembre.
Un P’tit du Gros comblé
Le festival parallèle au Chant du Gros, le P’tit du Gros, a fait la part belle à 18 artistes suisses. « Le chapiteau n’a pas désempli », se sont félicités ses responsables, soulignant le rôle de laboratoire important du festival qui a vécu cette année sa 13e édition. Les groupes alémaniques présents durant les trois soirées ont « bien fonctionné », alors que la nouvelle configuration de l’espace avec le bar décalé pour laisser place à des tables a plu aux festivaliers. /nmy