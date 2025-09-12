Un centre de formation de dernière génération pour les sapeurs-pompiers

Un tout nouvel écrin pour la formation des sapeurs-pompiers. Environ 140 personnes étaient conviées à l’inauguration du nouveau centre d’entraînement de l’ECAP, l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention de Neuchâtel, ce vendredi sur le site de la Presta à Travers.

« Les prémisses du projet remontent à près de 10 ans », a rappelé Jean-Michel Brunner, directeur de l’ECAP. Cet outil de dernière génération doit permettre aux sapeurs-pompiers de Suisse romande et au-delà de se former dans des conditions au plus proche de la réalité. Cette structure est aussi destinée à tous les corps de métier actifs dans les secours.

À la Presta, les personnes en formation pourront être confrontées à de véritables incendies, dans une maison de quatre étages conçue pour ce genre d’exercices. L’objectif est de soumettre les futurs sapeurs-pompiers à des pièces enfumées, à des cris d’habitants fictifs ou encore aux embûches que peuvent constituer les différentes pièces de mobilier.

« Les incendies ont évolué », explique Stéphane Morizot, formateur pour la société française Mephytech, qui travaille en partenariat avec l’ECAP. Il évoque entre autres les nombreux matériaux synthétiques, « très fumigènes », qui nous entourent dans « des bâtiments de plus en plus étanches ».