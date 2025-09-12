Un centre de formation de dernière génération pour les sapeurs-pompiers

L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention a inauguré vendredi ses nouvelles infrastructures sur le site de la Presta, à Travers. Des portes ouvertes sont prévues samedi.

Au centre d'entraînement de la Presta à Travers, les pompiers peuvent notamment s'entraîner à faire face à des inondations. Au centre d'entraînement de la Presta à Travers, les pompiers peuvent notamment s'entraîner à faire face à des inondations.

Un tout nouvel écrin pour la formation des sapeurs-pompiers. Environ 140 personnes étaient conviées à l’inauguration du nouveau centre d’entraînement de l’ECAP, l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention de Neuchâtel, ce vendredi sur le site de la Presta à Travers.

« Les prémisses du projet remontent à près de 10 ans », a rappelé Jean-Michel Brunner, directeur de l’ECAP. Cet outil de dernière génération doit permettre aux sapeurs-pompiers de Suisse romande et au-delà de se former dans des conditions au plus proche de la réalité. Cette structure est aussi destinée à tous les corps de métier actifs dans les secours.

À la Presta, les personnes en formation pourront être confrontées à de véritables incendies, dans une maison de quatre étages conçue pour ce genre d’exercices. L’objectif est de soumettre les futurs sapeurs-pompiers à des pièces enfumées, à des cris d’habitants fictifs ou encore aux embûches que peuvent constituer les différentes pièces de mobilier.

« Les incendies ont évolué », explique Stéphane Morizot, formateur pour la société française Mephytech, qui travaille en partenariat avec l’ECAP. Il évoque entre autres les nombreux matériaux synthétiques, « très fumigènes », qui nous entourent dans « des bâtiments de plus en plus étanches ».

Stéphane Morizot : « Aujourd’hui, le but est de préparer le pompier à la réalité. »

Les dangers évoluent également. Désormais, les pompiers sont de plus en plus souvent appelés à gérer diverses catastrophes naturelles. Un des bâtiments du centre de formation leur permet ainsi de s’entraîner à faire face à des inondations dans un milieu habité. Refoulements de canalisations, produits chimiques, conduites de gaz : le capitaine et formateur Marc-Antoine Chaney évoque les multitudes de problématiques qui peuvent se poser en cas d’inondations.

Marc-Antoine Chaney : Avec l’eau, « on a les problèmes d’électricité. »

Les futurs sapeurs-pompiers doivent aussi apprendre à gérer les situations de stress. Pour cela, Thierry Guilbert, fondateur de Mephytech, utilise une grande boîte dans laquelle les personnes formées doivent entrer, puis tenter d’en sortir.

Thierry Guilbert : « La personne va avoir un niveau de stress qui va monter, parce que cette boîte est conçue pour. »

Thierry Guilbert, fondateur de Mephytech, devant la boîte qui permet de confronter les futurs sapeurs-pompiers à des montées de stress. Thierry Guilbert, fondateur de Mephytech, devant la boîte qui permet de confronter les futurs sapeurs-pompiers à des montées de stress.

La préparation mentale fait partie de la formation, au même titre que la préparation physique. Ce centre d’entraînement doit « offrir une base commune de standards, un même langage opérationnel » pour toute la Suisse, a déclaré Luc Bruttin, secrétaire général adjoint de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers, lors de l’inauguration. La conseillère d’État Céline Vara a quant à elle relevé la nécessité de « continuer de renforcer les compétences », car « en intervention, chaque seconde et chaque geste compte », a-t-elle rappelé. La transformation du site de la Presta offre aussi une belle visibilité à la Commune de Val-de-Travers qui devient « un pilier de la sécurité », a imagé le conseiller communal vallonnier Benoît Simon-Vermot.

Le public est lui aussi convié à découvrir les lieux. Des portes ouvertes sont prévues ce samedi de 9h30 à 15h30, avec de nombreuses démonstrations au programme. /sbm

L'ECAP dispose d'un tout nouveau bâtiment pour la formation des sapeurs-pompiers. L'ECAP dispose d'un tout nouveau bâtiment pour la formation des sapeurs-pompiers.


