La Turlutaine : 30 ans de marionnettes à La Chaux-de-Fonds

La Turlutaine a 30 ans ! Le théâtre-atelier de marionnettes de La Chaux-de-Fonds est né le 1er septembre 1995 sous l’impulsion de quatre femmes. « C’est parti d’un magasin de bricolage qui organisait des cours, dont un de marionnettes », raconte l’une des fondatrices Jenny Jucker-Calame dans « La Matinale » ce vendredi. L’envie de créer s’est ensuite fait sentir et elles sont parties à la recherche de locaux. D’abord dans une ancienne épicerie, La Turlutaine a pris son envol. « Après avoir travaillé au chapeau pendant 10 ans, on a déménagé dans des locaux trois fois plus grands », se souvient Jenny Jucker-Calame. Des évolutions qui ont conduit le théâtre-atelier de marionnettes La Turlutaine à fonder une compagnie et accueillir des troupes de toute l’Europe. Mais cet anniversaire sera également l’occasion de se questionner et de dessiner l’avenir du lieu. Sa pérennité est en danger, explique Jenny Jucker-Calame. « On a toujours travaillé bénévolement, puisque tout ce qu’on a gagné, on l’a toujours remis pour le fonctionnement du théâtre », développe l’une des fondatrices. Un système mis à mal actuellement. « Les jeunes veulent gagner leur vie… et c’est normal ! »