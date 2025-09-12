A Môtiers, une moissonneuse-batteuse transforme le maïs en pop-corn

Née de l’imagination d’un groupe d’écoliers môtisans et de leurs parents, une machine éphémère faite de bois, de rouleaux de papier et de gobelets s’installera ce vendredi soir sur l’une des fontaines du village. La construction s’inscrit dans le cadre de la Fête des Fontaines.
« Depuis 1814, à Môtiers, nous célébrons l’entrée de notre canton dans la Confédération. N’en déplaise au roi de Prusse, Môtisans, petits et grands, nous avons trouvé l’astuce pour fêter l’événement. » Les paroles de l’une des deux chansons phares de la Fête des Fontaines de Môtiers résonneront à nouveau ce vendredi soir dans le Parc Girardier. Comme chaque année, le village fête l’acceptation de Neuchâtel au sein de la Diète fédérale. Ainsi que le relate la chanson, l’événement remonte au 12 septembre 1814, période à laquelle le canton continue d’appartenir au roi de Prusse. En guise de pied de nez face à l’interdiction de célébrer l’entrée de Neuchâtel dans la Confédération, les habitants des villages du Val-de-Travers s’organisent et prétendent alors célébrer leurs fontaines. Aujourd’hui, seuls les villages de Buttes et de Môtiers maintiennent cette tradition.
Reportage à Môtiers : « Chaque quartier s’organise autour des fontaines. »
A Buttes, les festivités commenceront dès 19h15, avec un cortège villageois conduit par la fanfare qui permettra de découvrir les fontaines décorées. Vers 20h45, le traditionnel « Piccoulet » rassemblera chacun autour de la fontaine de la Place du 12 septembre.
A Môtiers, les écoliers et leurs enseignants interpréteront une série de chansons dans le Parc Girardier dès 19h30. Ils seront en partie accompagnés par un groupe de musique. S’ensuivra le cortège aux flambeaux dans les rues, conduit par l’Harmonie de Môtiers. Le « Piccoulet » sera également chanté en fin de parcours, devant la fontaine située en face des Six-Communes. Dans les deux villages, restauration et boissons seront proposées tout au long de la soirée. /aes