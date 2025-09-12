A Môtiers, une moissonneuse-batteuse transforme le maïs en pop-corn

A Buttes, les festivités commenceront dès 19h15, avec un cortège villageois conduit par la fanfare qui permettra de découvrir les fontaines décorées. Vers 20h45, le traditionnel « Piccoulet » rassemblera chacun autour de la fontaine de la Place du 12 septembre.

A Môtiers, les écoliers et leurs enseignants interpréteront une série de chansons dans le Parc Girardier dès 19h30. Ils seront en partie accompagnés par un groupe de musique. S’ensuivra le cortège aux flambeaux dans les rues, conduit par l’Harmonie de Môtiers. Le « Piccoulet » sera également chanté en fin de parcours, devant la fontaine située en face des Six-Communes. Dans les deux villages, restauration et boissons seront proposées tout au long de la soirée. /aes