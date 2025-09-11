Possible extension des RHT : un soulagement pour certaines PME neuchâteloises

La chambre des cantons veut prolonger le recours au chômage partiel pour soulager les entreprises. Le Conseil des États a accepté mercredi à l’unanimité de rallonger de 24 mois les RHT. Le Conseil National doit encore se prononcer sur le sujet au cours de cette session. En marge de cette décision, le parlementaire neuchâtelois socialiste Baptiste Hurni a rappelé l’importance majeure d’un tel outil pour les entreprises dans la situation économique internationale actuelle. Pour certaines firmes, cette perspective est un soulagement : « C’est quand même rassurant », explique Bernard Schumacher, chef d’une petite PME de La Grande Béroche spécialisée dans la construction de machines-outils.

Depuis le début de l’année, l’entreprise est impactée par le ralentissement de l’économie en Allemagne, premier marché de cette PME et par les taxes douanières imposées par Donald Trump. « Nous n’exportons pas directement aux États-Unis, mais nous avons beaucoup de sous-traitants qui utilisent nos machines et qui y vendent leurs produits », explique le directeur. Une situation délicate qui a déjà forcé la petite société à se séparer de deux employés pour garder la tête hors de l’eau. « Par la suite, nous nous sommes rendu compte que nous ne pourrions pas continuer comme ça, alors nous avons eu recours au chômage partiel pour quatre collaborateurs ». La décision du Conseil des États, rendu mercredi, est une bonne nouvelle selon Bernard Schumacher, aujourd’hui son entreprise tourne avec le minimum syndical.