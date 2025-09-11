Les vendanges se mettent en route à Auvernier

D’autres attendent encore quelques jours

Chez d’autres vignerons, comme la Cave et distillerie de la Ruelle, toujours à Auvernier, l’effervescence débutera lundi. « Étant donné qu’on a un plus petit domaine, on peut se permettre de vendanger plus tard », explique Daniel Beyeler, vigneron-encaveur. En effet, avec 2,5 hectares de vignes, la cave se situe dans la moyenne basse du canton.

Chez Daniel Beyeler, même son de cloche qu’à la Maison Carrée : « il y a trois semaines, on s’est dit que ça allait être l’année du siècle, au final on déchante un petit peu », mais pas de quoi s’inquiéter pour le vigneron : « ce ne sera pas une mauvaise année non plus, après trente ans de métier j’ai vu pire que ça ».