Les commerçants neuchâtelois souhaitent agir à la bonne échelle

Parler d’une seule voix, réduire les lourdeurs administratives ou encore porter des projets comme des bons d’achats cantonaux : la fusion des associations de commerçants doit donner une nouvelle dynamique à la branche.
Les commerçants indépendants de détail neuchâtelois se préparent à un changement d’époque. Pour la première fois, une structure cantonale unique va porter leurs voix. Les quatre associations locales, qui totalisent environ 250 membres, ont approuvé le principe de la fusion lundi soir. Une assemblée constitutive doit avoir lieu le 17 novembre pour entériner ce changement et élire le nouveau comité.
Actuellement, il existe des associations à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-Travers, ainsi qu’une Fédération qui sert de faîtière. Leurs membres constatent une fatigue des comités et des lourdeurs administratives. C’est pourquoi la nouvelle structure comportera un comité directeur élu et représentatif des régions, appuyé par un secrétariat professionnel. Une réorganisation qui a convaincu. « On a trouvé que le fait de fusionner était la seule réponse valable qui permettent de pérenniser l’association et de la redynamiser », relève le président de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail, Olivier Zuretti.
Olivier Zuretti : « On a remarqué que le système qu’on avait actuellement commençait à s’essouffler. »
Ce changement d’échelle doit permettre plus de clarté dans les rapports de l’association avec les autorités, les clients ou encore les médias. Mais l’aspect local n’est pas sacrifié. Des commissions locales vont mener à bien les projets de proximité. Des groupes thématiques seront également constitués pour plancher sur certains sujets.
« Une thématique très présente lors des discussions, c’était de garder ce lien local. »
Parmi ces groupes thématiques, l’un d’entre eux sera chargé de mettre au point un système de bons d’achat utilisables auprès des commerces membres partout dans le canton. Une approche qui doit aussi faciliter la communication autour de cette offre.
« Actuellement chaque CID émet ses propres bons. »
En ce qui concerne les cotisations de la future association, le but est que le fait d’être membre rapporte davantage que la somme dépensée, qui sera proportionnelle au nombre d’employés et devrait se situer à peu près dans l’ordre de grandeur actuel. /jhi