Les commerçants neuchâtelois souhaitent agir à la bonne échelle

Les commerçants indépendants de détail neuchâtelois se préparent à un changement d’époque. Pour la première fois, une structure cantonale unique va porter leurs voix. Les quatre associations locales, qui totalisent environ 250 membres, ont approuvé le principe de la fusion lundi soir. Une assemblée constitutive doit avoir lieu le 17 novembre pour entériner ce changement et élire le nouveau comité.

Actuellement, il existe des associations à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-Travers, ainsi qu’une Fédération qui sert de faîtière. Leurs membres constatent une fatigue des comités et des lourdeurs administratives. C’est pourquoi la nouvelle structure comportera un comité directeur élu et représentatif des régions, appuyé par un secrétariat professionnel. Une réorganisation qui a convaincu. « On a trouvé que le fait de fusionner était la seule réponse valable qui permettent de pérenniser l’association et de la redynamiser », relève le président de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail, Olivier Zuretti.