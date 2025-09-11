La dernière saison d'Anne Bisang au TPR

Pour sa dernière année à la tête du Théâtre populaire romand, Anne Bisang propose une programmation qui appelle à réveiller notre capacité d’agir grâce aux arts vivants. Rencontre avec la metteuse en scène.
En intitulant ce cycle « People have the power », Anne Bisang ne signe pas seulement son dernier programme au TPR. Elle livre un véritable testament artistique et politique : celui d’un théâtre ouvert, sensible et profondément humain. Un théâtre qui, sous sa direction, n’a jamais cessé de croire en la puissance collective des spectateurs, des artistes et des œuvres. « J’ai emprunté ce titre à la fameuse chanson de Patti Smith », explique Anne Bisang. « Je pense qu’il est urgent de reprendre confiance dans notre possibilité d’agir. Notre environnement insiste souvent sur notre impuissance. » Elle ne cache pas son intention : cette ultime étape au TPR sera bien plus qu’un simple alignement de spectacles. C’est une véritable déclaration de confiance dans la force des arts vivants.
Un programme pour réveiller notre possibilité d’agir
Enfin, l’un des temps forts de cette programmation sera sans doute Prendre soin, du dramaturge britannique Alexander Zeldin. La pièce raconte le quotidien des travailleurs aux contrats « zéro-heure » en Grande-Bretagne, une réalité sociale souvent invisible. « Nous sommes fiers de l’accueillir ici », souligne Anne Bisang.
Dans l’ensemble, cette offre culturelle n’est pas seulement une vitrine de créations internationales : elle incarne une conviction, celle que le théâtre peut être un levier d’émancipation, un lieu où le spectateur retrouve confiance en sa propre capacité d’agir.
La sélection qu’elle a réunie reflète son parcours : exigeante, éclectique, mais toujours accessible. On y retrouvera Comeback d’Eugénie Rebetez, une performance pleine de dérision tendre et subtile, qui mêle humour et fragilité. Le trio Gremaud-Gurtner-Bovay présentera La Magnificité, une pièce burlesque qui observe le monde avec un regard décalé et profondément humain. La metteuse en scène russe Tatiana Frolova, exilée en France, présentera I’m fine, un spectacle qui interroge avec force la condition humaine face aux fractures de notre époque.
Anne Bisang : « Un théâtre pour nous rendre plus ouvert, plus sensible, plus humain. »
« Une aventure extrêmement riche »
Après douze années à la direction du TPR, Anne Bisang s’apprête à tourner une page importante. « Je dirais que c’est un peu les montagnes russes. Il y a la perspective d’une autre page à écrire et il y a déjà la nostalgie de ce lieu, de cet environnement, de l’ensemble des projets de création menés ici depuis 12 ans. »
L’émotion est palpable, mais la metteuse en scène garde son énergie tournée vers l’avenir. Le chapitre qui s’ouvre devant elle est en réalité déjà rempli de projets. « La page blanche est déjà bien colorée, je dirais », sourit-elle. Elle reste en effet engagée dans la construction de la saison 2026-2027, dont l’année 2027, cruciale puisque La Chaux-de-Fonds sera alors Capitale culturelle.
En revenant sur ces douze années, Anne Bisang réalise le chemin parcouru. « Je mesure la chance que j’ai eue de vivre dans un environnement extrêmement ouvert, que ce soit le public ou l’ensemble des tutelles favorables à la culture dans cette région. Et de partager un équipement théâtral, que ce soit avec Beau-Site ou l’Heure bleue. Donc c’est vraiment une aventure extrêmement riche. »
Anne Bisang : « Je mesure la chance que j’ai eue. »
Le théâtre comme « antidote au sentiment de découragement »
Au fil de l’entretien, une idée revient sans cesse : pour Anne Bisang, le théâtre est plus qu’un art, il est une nécessité. « Pour moi, le théâtre c’est un espace propice pour reprendre conscience du vivant et du sensible et de sa force. »
À l’heure où le monde semble saturé de violence et d’incertitude, elle défend l’idée d’un théâtre capable de résister à l’abattement. « Je suis absolument persuadée que les arts vivants sont un des antidotes au sentiment de découragement, parce que c’est une manière de mettre en jeu la vie dans toutes ses dimensions intimes et collectives. C’est pacifique, dans un monde qui ne l’est vraiment plus. »
Bien sûr, Anne Bisang n’idéalise pas le rôle des artistes. Elle insiste sur la modestie nécessaire face à l’ampleur des défis actuels. « Il faut être modeste, c’est une petite goutte d’eau, mais je crois fermement à la capacité du théâtre de transformer le monde. »
Dans sa voix, on devine moins une utopie qu’une conviction chevillée au corps : celle que l’art, même à petite échelle, peut redonner du souffle, de l’élan et de l’espoir.
Anne Bisang : « Je crois fermement à la capacité du théâtre de transformer le monde. »
Rénovation de Beau-Site, un projet pour l’avenir
« Au-delà de la question des dégâts de la tempête, cela fait déjà des années que la Ville a imaginé un projet de rénovation qui permettra aux personnes à mobilité réduite d’accéder au lieu, de fluidifier toutes les zones pour le public et d’embellir la façade. » Le chantier s’annonce conséquent, mais indispensable.
À cette rénovation structurelle s’ajoute une réflexion artistique et technique portée par le TPR. Avec l’arrivée d’un nouveau directeur technique, Stéphane Gattoni, un projet spécifique de modernisation de la salle a été lancé. « De notre côté, on a aussi imaginé un projet de rénovation de la salle. Il y a des recherches de fonds accélérées pour aborder ces nécessités. L’objectif, c’est que nous ayons un théâtre flambant neuf le 1er janvier 2027 pour l’inauguration de la Chaux-de-Fonds capitale culturelle », explique Anne Bisang.
Ce chantier symbolise bien l’esprit dans lequel elle quitte la direction : un héritage vivant, tourné vers l’avenir, où la transmission et la continuité comptent autant que la création.
Si ce cycle artistique a le parfum d’une fin de parcours, l’avenir du TPR s’écrit déjà avec de nouveaux défis. En première ligne : la rénovation de la salle de Beau-Site, projet d’envergure qui mobilise à la fois la Ville de La Chaux-de-Fonds et le théâtre. Le Conseil général a validé la rénovation du bâtiment historique en acceptant un crédit de 4 millions de francs lors de sa séance du mercredi 3 septembre 2025. /lph