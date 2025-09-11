La dernière saison d'Anne Bisang au TPR

En intitulant ce cycle « People have the power », Anne Bisang ne signe pas seulement son dernier programme au TPR. Elle livre un véritable testament artistique et politique : celui d’un théâtre ouvert, sensible et profondément humain. Un théâtre qui, sous sa direction, n’a jamais cessé de croire en la puissance collective des spectateurs, des artistes et des œuvres. « J’ai emprunté ce titre à la fameuse chanson de Patti Smith », explique Anne Bisang. « Je pense qu’il est urgent de reprendre confiance dans notre possibilité d’agir. Notre environnement insiste souvent sur notre impuissance. » Elle ne cache pas son intention : cette ultime étape au TPR sera bien plus qu’un simple alignement de spectacles. C’est une véritable déclaration de confiance dans la force des arts vivants.





Un programme pour réveiller notre possibilité d’agir

Enfin, l’un des temps forts de cette programmation sera sans doute Prendre soin, du dramaturge britannique Alexander Zeldin. La pièce raconte le quotidien des travailleurs aux contrats « zéro-heure » en Grande-Bretagne, une réalité sociale souvent invisible. « Nous sommes fiers de l’accueillir ici », souligne Anne Bisang.

Dans l’ensemble, cette offre culturelle n’est pas seulement une vitrine de créations internationales : elle incarne une conviction, celle que le théâtre peut être un levier d’émancipation, un lieu où le spectateur retrouve confiance en sa propre capacité d’agir.

La sélection qu’elle a réunie reflète son parcours : exigeante, éclectique, mais toujours accessible. On y retrouvera Comeback d’Eugénie Rebetez, une performance pleine de dérision tendre et subtile, qui mêle humour et fragilité. Le trio Gremaud-Gurtner-Bovay présentera La Magnificité, une pièce burlesque qui observe le monde avec un regard décalé et profondément humain. La metteuse en scène russe Tatiana Frolova, exilée en France, présentera I’m fine, un spectacle qui interroge avec force la condition humaine face aux fractures de notre époque.

